В кинотеатре «Юность» Щукина покажут фильмы Московского международного кинофестиваля

В кинотеатре «Юность» района Щукино покажут фильмы, участвующие в Московском международном кинофестивале (ММКФ). Показы стартуют 20 апреля.

— В рамках 40-го Московского международного фестиваля с 20 по 26 апреля в кинотеатрах «Москино» можно будет увидеть не только конкурсные полнометражные картины и короткий метр, но и фильмы из многочисленных программ смотра, — отметили в пресс-службе «Москино».

Посмотреть расписание и приобрести билеты на показы в кинотеатре «Юность» можно по ссылке: www.mos-kino.ru/event_868.html. Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, дом 1. (ео)