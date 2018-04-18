В жюри Каннского фестиваля вошли Кристен Стюарт, Леа Сейду и Дени Вильнёв 

ТАСС, 18 апреля. Актрисы Кристен Стюарт и Леа Сейду, режиссеры Дени Вильнёв и Робер Гедигян вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном Берегу Франции с 8 по 19 мая.
Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на пресс-релиз, распространенный организаторами киносмотра.
Ранее было объявлено, что жюри конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо сообщил 17 апреля, что в состав жюри приглашен российский режиссер Андрей Звягинцев.