Авторы фильма «Петька» ищут белокурых актеров в Карелии

Кастинг будет проходить в течение двух дней.

Съемочная группа художественного фильма «Петька», который посвящен малолетним узникам финских лагерей, ищет в Карелии актеров для главных и массовых ролей.

На кастинг в фильме известного продюсера и актера Александра Тютрюмова приглашают детей 8–14 лет и взрослых старше 20 лет худощавого телосложения и белокурых, сообщает Karelianews. Желающих сняться в фильме ждут в специализированной школе искусств (ул. Ленинградская, 19). Кастинг пройдет 20 апреля с 12 до 18 и 21 апреля с 10 до 16.

Подробнее о том, как проходил кастинг в филармонии в марте, здесь.

Напомним, военная драма «Петька» кинокомпании «АТК-Студио» (г. Санкт-Петербург) посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма — малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии.