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Киноклуб открылся в Московском государственном университете
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Киноклуб открылся в Московском государственном университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Открытие киноклуба состоялось 16 апреля на факультете журналистики в Московском государственном университете.
На мероприятие пришло около 60 человек. На первой встрече показали дипломные работы студентов. Гостям представили фильмы «Мама» Полины Юрченко, «Две жизни» Любови Теряевой и картину Андрея Райкина о цирковом училище «13 метров любви».
— Создатели клуба — сотрудники кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики. Мы планируем каждый последний понедельник месяца устраивать встречи с показами и дискуссиями. Приглашаем режиссеров и документалистов в наш киноклуб для выступлений, — поделился подробностями Сергей Борисов, кандидат искусствоведения и старший научный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания университета.
Показы будут проходить по адресу: улица Моховая, дом 9.
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