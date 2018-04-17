Киноклуб открылся в Московском государственном университете 

Открытие киноклуба состоялось 16 апреля на факультете журналистики в Московском государственном университете.
На мероприятие пришло около 60 человек. На первой встрече показали дипломные работы студентов. Гостям представили фильмы «Мама» Полины Юрченко, «Две жизни» Любови Теряевой и картину Андрея Райкина о цирковом училище «13 метров любви».
— Создатели клуба — сотрудники кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики. Мы планируем каждый последний понедельник месяца устраивать встречи с показами и дискуссиями. Приглашаем режиссеров и документалистов в наш киноклуб для выступлений, — поделился подробностями Сергей Борисов, кандидат искусствоведения и старший научный сотрудник кафедры телевидения и радиовещания университета.
Показы будут проходить по адресу: улица Моховая, дом 9.