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На открытии «Нового горизонта» в Воронеже проведут киноквест и кинобаттл
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На открытии «Нового горизонта» в Воронеже проведут киноквест и кинобаттл 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
XII Международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт» подготовил масштабную программу открытия.
22 апреля в 14.00 в Доме молодежи будет работать lounge-зона, можно будет сыграть в популярные настольные игры и, конечно, сразится в «Кинобаттле», который будет проходить здесь каждый час.
В это же время команды из 4-10 человек смогут пройти киноквест из восьми станций — регистрироваться можно на месте.
В 17.00 стартует киновикторина Воронежа «Кино-shot», а в 19.00 стартует показ программы «Идеальный мир», объединившей самые трогательные и смешные работы, присланные на фестиваль.
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