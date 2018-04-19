На открытии «Нового горизонта» в Воронеже проведут киноквест и кинобаттл

XII Международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт» подготовил масштабную программу открытия.

22 апреля в 14.00 в Доме молодежи будет работать lounge-зона, можно будет сыграть в популярные настольные игры и, конечно, сразится в «Кинобаттле», который будет проходить здесь каждый час.

В это же время команды из 4-10 человек смогут пройти киноквест из восьми станций — регистрироваться можно на месте.

В 17.00 стартует киновикторина Воронежа «Кино-shot», а в 19.00 стартует показ программы «Идеальный мир», объединившей самые трогательные и смешные работы, присланные на фестиваль.