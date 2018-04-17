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Никита Михалков
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Никита Михалков 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
На заседании секретариата Союза кинематографистов в Москве обсудили и решили, что выездному заседанию в Перми быть.
Главный вопрос выездного заседания — изучение опыта «Пермской синематеки», а также встреча с её участниками. На примере нашего края будут изучать систему функционирования кино в регионах. Кроме того делегация во главе с председателем секретариата Никитой Михалковым планирует встретиться с краевой администрацией, чтобы обсудить положение документального кино в регионе.
Точные даты проведения заседания пока не определены, оно должно состояться в первой половине июня.
Кадры из фильма «Жестокий романс»
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