Никита Михалков

На заседании секретариата Союза кинематографистов в Москве обсудили и решили, что выездному заседанию в Перми быть.

Главный вопрос выездного заседания — изучение опыта «Пермской синематеки», а также встреча с её участниками. На примере нашего края будут изучать систему функционирования кино в регионах. Кроме того делегация во главе с председателем секретариата Никитой Михалковым планирует встретиться с краевой администрацией, чтобы обсудить положение документального кино в регионе.

Точные даты проведения заседания пока не определены, оно должно состояться в первой половине июня.

Кадры из фильма «Жестокий романс»