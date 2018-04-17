Фильмы «Вратарь галактики» и «Жених 2» снова попросят финансирования в Фонде кино

Очная защита кинопроектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний — лидеров отечественного производства, назначена на 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда кино.

«19 апреля 2018 г. в 9:00 во Всероссийском государственном институте кинематографии состоится очная защита проектов компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках защиты будут представлены 37 проектов от 34 компаний. Среди проектов, претендующих на финансовую поддержку, указываются фильмы, которые уже ранее заявлялись на защитах в Фонде кино, а также новые проекты. В частности, на получение финансирования будут претендовать «Снежная королева 4», «Пиноккио», «Фиксики. Полный метр 2», «Кощей. Похититель невест», «Гуляй, Вася 2», «Жених 2», «Севастополь 1942», «Вратарь галактики» и другие проекты.