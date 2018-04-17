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Творческий киновечер пройдет в Доме русского зарубежья
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Творческий киновечер пройдет в Доме русского зарубежья 

Управа Таганского района города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына при содействии киноклуба «Русский путь» 20 апреля пройдет творческий вечер актера, режиссера и драматурга Алексея Бурыкина.
Всем присутствующим продемонстрируют отрывки из фильмов с участием Алексея Бурыкина. В их числе присутствует ряд известных кинолент: «Дети Арбата, „Чужая сторона“, „Делай-раз“, „Отель „Эдем“, „Брызги шампанского“, „Отель „Эдем“ и так далее.
Помимо этого, гости увидят отрывки из его игровых и документальных работ: „Праздник“, „Будущий день“, „Поле Куликово. Год 2005“ „Настоящая советская девушка“ и другие фильмы режиссера.
Киновечер начнется в 18:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вход бесплатный.
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