Творческий киновечер пройдет в Доме русского зарубежья

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына при содействии киноклуба «Русский путь» 20 апреля пройдет творческий вечер актера, режиссера и драматурга Алексея Бурыкина

Всем присутствующим продемонстрируют отрывки из фильмов с участием Алексея Бурыкина. В их числе присутствует ряд известных кинолент: «Дети Арбата, „Чужая сторона“, „Делай-раз“, „Отель „Эдем“, „Брызги шампанского“, „Отель „Эдем“ и так далее.

Помимо этого, гости увидят отрывки из его игровых и документальных работ: „Праздник“, „Будущий день“, „Поле Куликово. Год 2005“ „Настоящая советская девушка“ и другие фильмы режиссера.

Киновечер начнется в 18:00 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вход бесплатный.