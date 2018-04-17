Лиам Нисон: чувствую себя на 45, пока не прохожу мимо зеркала

Его рукопожатие приветливо, речь сосредоточенна, единственное пожелание — стакан воды.

Такие скромные знаменитости, как Лиам Нисон , в Голливуде большая редкость. При этом актер, урожденный ирландец, а с середины 80-х годов еще и американский гражданин, может похвастаться довольно неординарной карьерой и второй волной славы в качестве звезды боевиков со времен кинотрилогии «Заложница». Его новый фильм «Пассажир» тоже относится к жанру экшен.

Никаких звездных замашек — только элегантный внешний вид важен для Лиама Нисона, когда он не в роли, а представляет самого себя. Его стиль — дорогой костюм или пиджак, но всегда без галстука. Его актер находит слишком формальным и сковывающим. Фото Rex/Fotodom.Ru По голливудским меркам актер Лиам Нисон «выстрелил» поздно: известность пришла к нему в 41 год, а звездой боевиков он стал после 50. Зато сегодня в свои 65 лет Нисон демонстрирует наилучшую форму!

PLAYBOY Господин Нисон, не в обиду будет сказано, но на первый взгляд роль в «Пассажире» кажется не особенно сложной, вы могли бы запросто сыграть ее во сне, не так ли?

НИСОН Понимаю, о чем вы: бывший коп, боец-одиночка и т.д. Но все не так просто! Если бы в подобных работах я не находил еще и другие интересующие меня аспекты, я бы сам в итоге заскучал.

Могу предположить, что ради жизни своих сыновей я бы пошел на крайние меры. Если бы пришлось выбирать, я бы отдал за них свою жизнь

PLAYBOY А что заинтересовало вас в данном случае?

НИСОН Прежде всего то, что 95% действия разворачивается в поезде. Это показалось мне захватывающим. И это был настоящий вызов не только для меня как исполнителя главной роли, но и, конечно, для режиссера.

PLAYBOY Если не вдаваться в подробности, в целом фильм снова о том, что главный герой должен защитить свою семью от зла. Вы иногда задаетесь вопросом, как бы вы сами действовали в такой экстремальной ситуации?

НИСОН Ух, это, конечно, очень условно. Но так или иначе ты естественно надеешься, что сделаешь для своей семьи все, когда настанет трудный момент. Хотя говорить так с уверенностью нельзя, пока не наступит этот самый момент. Могу предположить, что ради жизни своих сыновей я бы пошел на крайние меры. Если бы пришлось выбирать, я бы отдал за них свою жизнь. Однако надеюсь, конечно, что мне никогда не доведется принимать такое решение.

Актер сам вырастил двоих своих сыновей Дэниела и Майкла и глубоко к ним привязан. Фото Rex/Fotodom.Ru PLAYBOY Да вы отец до мозга костей…

НИСОН Совершенно верно. Ничто в жизни не изменило меня настолько, как момент, когда я стал отцом. В одночасье все меняется, ведь отцовство — это навсегда. Оно прикрепляется к тебе, как невидимая тень, и всегда с тобой, где бы ты ни находился: на работе, вечером в ресторане или ночью в своей постели.

Вдруг появляется человек, который есть часть тебя и за которого ты несешь ответственность. Еще задолго до рождения наших сыновей мой друг актер Гэбриэл Бирн пытался описать мне свои ощущения: «С рождением собственного ребенка ты вдруг осознаешь свое место в этой Вселенной». Когда я впервые взял на руки Майкла (старший сын актера. — Прим. ред.), то сразу понял, что имел в виду Гэбриэл.

В молодости я довольно часто прятался за приклеенной бородой, усами и т.д.

PLAYBOY Ваш персонаж в «Пассажире» ирландец, как и вы. Это, разумеется, не случайность. Вы охотно воплощаете в своих ролях самого себя?

НИСОН В какой-то мере я должен это делать. И чем старше я становлюсь, тем мне сложнее иметь дело с накладными носами, париками и тому подобными вещами. В отличие от моих коллег, которые блестяще работают с этими вспомогательными средствами. Например, Мерил Стрип . Или мой старый приятель Дэниел Дэй-Льюис.

В молодости я довольно часто прятался за приклеенной бородой, усами и т.д. Но теперь мне приятнее, когда на экране я могу показать частицу самого себя. Кроме того, я думаю, что после стольких лет зрители уже так хорошо меня знают, что будут рады узнавать меня в ролях. В прямом смысле этого слова.

Жена Лиама Нисона Наташа Ричардсон скончалась в 2009 году в результате падения во время катания на горных лыжах. Фото Rex/Fotodom.Ru PLAYBOY Давайте поговорим об экшене. В конце концов, вы уже несколько лет делаете один боевик за другим. Вам доставляют такое большое удовольствие физические нагрузки?

НИСОН Именно. Мне вообще нравятся физические нагрузки. В кино они случились у меня уже в том возрасте, когда другие начинают работать без лишних напрягов. При этом после «Заложницы» я по-настоящему вошел во вкус. С моим постановщиком трюков Марком Ванселоу мы давно крепко дружим. Вместе мы сделали уже 18 фильмов. Хотя опасные трюки выполняют каскадеры, но тренироваться с Марком и его командой в спортзале, отрабатывать сцены борьбы — это в любом случае часть моей работы, которую я очень люблю.

Главная роль в «Списке Шиндлера» (1993) принесла актеру мировую известность и номинацию на премию «Оскар». Фото Rex/Fotodom.Ru PLAYBOY Тем не менее вы сказали, что «Пассажир» может стать вашим последним большим боевиком. Почему?

НИСОН А вы знаете мой год рождения? Мне 65. Другие парни в этом возрасте уже уходят на пенсию. При всем желании просто не могу себе представить, что зрители еще долго захотят наблюдать, как я отделываю одного противника за другим. Они будут только закатывать глаза.

PLAYBOY Вы чувствуете себя слишком старым?

НИСОН Нет, я чувствую себя на 45 — пока не прохожу мимо зеркала. Потому что тогда становится очевидным, что на самом деле я на 20 лет старше. Как бы то ни было, я во всех отношениях уже не тот Лиам Нисон, который 30 лет назад приехал в Соединенные Штаты. С одной стороны, я надеюсь, что сделался мудрее, во всяком случае, я стал больше размышлять. А с другой стороны, сегодня я нахожусь в однозначно лучшей физической форме, чем тогда.

Я так никогда и не получил твердого предложения на роль Джеймса Бонда

PLAYBOY Вот видите. Тогда с боевиками все-таки рано заканчивать!

НИСОН Посмотрим, не хочу принимать никакого категоричного решения. Удивительно, я действительно все еще получаю кучу предложений сниматься в экшенах. Большинство из них не особенно хороши. Но если, к примеру, мой добрый друг и любимый режиссер Жауме Кольет-Серра снова пригласит меня на роль, я точно не скажу «нет».

PLAYBOY Правда, что вы могли стать звездой боевиков гораздо раньше, когда в 90-х вам предложили стать новым Джеймсом Бондом, но вы отказались?

НИСОН Минуточку, не так быстро. Не совсем верно, что я отклонил роль агента 007. После «Списка Шиндлера» меня рассматривали на роль Бонда — так бы я это назвал. Конечно, я чувствовал себя польщенным и серьезно задумывался о роли. В то же время они разговаривали с другими актерами, и я так никогда и не получил твердого предложения. В итоге был утвержден Пирс Броснан . Оглядываясь назад, это был определенно правильный выбор.

Трилогия «Заложница» (2008–2014) сделала Лиама Нисона звездой боевиков. Фото Rex/Fotodom.Ru PLAYBOY Вместо этого вы получили номинацию на «Оскар» за «Список Шиндлера», роль в «Звездных войнах» и такие хиты, как «Реальная любовь» или кинотрилогия «Заложница». Как сказывается на уверенности в себе то, что после многих лет вкалывания ты становишься звездой?

НИСОН Вне всякого сомнения, успех — это здорово. Но за счет него человек не становится непогрешимым. До сих пор я все еще испытываю волнение перед каждым новым проектом и каждой сценой. И это хорошо, ведь в каждой роли я должен быть совершенно сконцентрированным и внимательным, если не хочу все испортить. Кроме того, в этом возрасте я больше, чем когда-либо, анализирую свои решения.

PLAYBOY В каком смысле?

НИСОН К примеру, перед тем как согласиться на фильм, я хочу удостовериться, что действительно подхожу на роль. Поэтому сначала я всегда предлагаю режиссеру еще троих коллег-актеров, которые, возможно, подошли бы лучше. Не из ложной скромности, а из основательности и в качестве подстраховки.

Актерская профессия — это как мое хобби, рыбалка нахлыстом

PLAYBOY Но вы уже 40 лет в профессии. Какие тут могут быть сомнения!

НИСОН Потому что актерская профессия — это как мое хобби, рыбалка нахлыстом. Разумеется, спустя столько лет я знаю, что на самом деле все умею. Но потом раз за разом происходит то, что ты запутываешься в каких-то ветках и должен начинать с самого начала.

PLAYBOY Чем вас привлекает этот вид рыбной ловли?

НИСОН Мне нравится, что здесь все зависит от техники, а не просто от везения. К тому же это увлечение требует больших физических усилий, хотя со стороны так не кажется. И, как я уже упоминал, мне нравится нагружать себя физически. Не говоря уже о том, что я обожаю природу. Так что это хобби отлично мне подходит во всех смыслах.

В новом фильме «Пассажир» (2018) Нисон тоже отрывается по полной: в поезде таинственная незнакомка в исполнении Веры Фармиги втягивает его в опасную игру. Фото Zumapress.Com/Russian Look

PLAYBOY Вернемся к «Звездным войнам». Вы ждете, что вам представится возможность еще раз сыграть роль Квай-Гон Джинна в одном из новых эпизодов?

НИСОН Нет, совсем не жду. Прошло уже 20 лет, я давно оставил эту роль позади. И думаю, всем другим тоже понятно, что поезд ушел. Но если все-таки раздастся телефонный звонок, я как минимум сниму трубку. Ведь я никогда не говорю «никогда».