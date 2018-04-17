Харли Квинн появится в спин-оффе «Хищные птицы»

Кинокомпания Warner Bros. и DC Entertainment начали работу над очередным супергеройским фильмом. Его главной героиней станет звезда «Отряда самоубийц», Харли Квинн в исполнении Марго Робби . А режиссуру пока что безымянной картины доверили продюсеру, сценаристу и режиссёру Кэти Ян (Dead Pigs). Это вторая женщина-режиссёр в истории экранизаций DC после Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), и на этом настояла сама Робби.

В основу фильма ляжет серия комиксов «Хищные птицы». Её героини, в числе которых Бэтгёрл, Охотница, Чёрная канарейка, Оракул и другие, объединяются для искоренения преступности в Готэме. Харли Квинн в начале событий выступает в своей «гражданской» роли психиатра Харлин Квинзел. Но она жаждет мести за своего возлюбленного Джокера.