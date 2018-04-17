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Харли Квинн появится в спин-оффе «Хищные птицы»
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Харли Квинн появится в спин-оффе «Хищные птицы» 

Игромания.ру 35 минут назад
Фото: Игромания.ру
Кинокомпания Warner Bros. и DC Entertainment начали работу над очередным супергеройским фильмом. Его главной героиней станет звезда «Отряда самоубийц», Харли Квинн в исполнении Марго Робби. А режиссуру пока что безымянной картины доверили продюсеру, сценаристу и режиссёру Кэти Ян (Dead Pigs). Это вторая женщина-режиссёр в истории экранизаций DC после Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), и на этом настояла сама Робби.
В основу фильма ляжет серия комиксов «Хищные птицы». Её героини, в числе которых Бэтгёрл, Охотница, Чёрная канарейка, Оракул и другие, объединяются для искоренения преступности в Готэме. Харли Квинн в начале событий выступает в своей «гражданской» роли психиатра Харлин Квинзел. Но она жаждет мести за своего возлюбленного Джокера.
Съёмки фильма начнутся не раньше конца 2018 года, поскольку пока что Марго Робби занята работой в новом фильме Квентина Тарантино. Помимо экранизации «Хищных птиц», Харли Квинн появится в фильме под рабочим названием «Сирены Готэма» и в продолжении «Отряда самоубийц». Ей также будет посвящён сольный фильм.
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