«Крестный»: Подвиги Сергея Пускепалиса

Как остаться порядочным человеком, если тебя используют в беспринципном опыте над еще не рожденном ребенке?

Герой фильма «Крёстный» докажет, что клятва Гиппократа для врача — священна. Премьера сериала состоится на телеканале «ТВ Центр» — смотрите с 23 апреля, с понедельника по четверг, в 17:45.

Когда-то во время войны в Косово акушер Алехин ( Сергей Пускепалис ) помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Сегодня, в мирное время, согласившись на просьбу генерала Игоря Федоровича ( Андрей Смоляков ), доктору приходится стать участником научно-медицинского эксперимента. Алехин должен помочь родиться ребенку неизвестной женщины, находящейся в коме. Порядочный человек и талантливый врач, он соглашается участвовать в таинственном проекте не ради славы и денег. Для Ильи Алехина важны жизнь матери и ребенка, которым необходима его помощь…

— Фильм основан на реальных событиях, на подлинной истории моего друга, Врача с большой буквы — Алексея Борисовича Ильина , — рассказывает автор сценария Илья Тилькин . — Эту историю я посвятил ему в знак благодарности за то, что он дал жизнь моим детям. Конечно, в фильме есть и художественный вымысел, например, полностью придумана любовная линия. Но все это мы с Алексеем и его женой Таней обсудили заранее. И я рад, что Ильин согласился стать консультантом на этой картине.

Съемки фильма проходили в 2013-2014 годах в Санкт-Петербурге и Македонии.

— Я впервые побывал на территории бывшей Югославии, — вспоминает Андрей Смоляков. — Посмотрел город Битола, где жила группа. Несмотря на то, что жизнь в этой стране не процветающая после всех событий, люди все равно живут, улыбаются, и нет там никакой агрессии. В фильме мой герой говорит по-сербски. Выстраивать логику моего сербского языка помогали местные актеры.

Главными объектами в Санкт-Петербурге были клиника имени Алмазова, старая железнодорожная больница и помещение бывшего роддома.

Факты

* Для съемок первого блока «Крестного» — косовской войны — пейзаж был принципиален. Конечно, снимать в Косово, где развиваются события фильма, невозможно — русских туда не пускают. Рассматривали Сербию, но выбор остановили на Македонии, где похожие горы, села, улицы города, крыши домов.

* «Марс Медиа» стал первой кинокомпанией из России, которая снимала в Македонии. Хотя там уже давно работают кинематографисты из Ирландии, Германии, Франции, Турции, Англии. Американцы здесь делали фильм «Миротворец».

* «Базой» съемочной группы стал второй по величине город Македонии — Битола. У него не было такой динамики роста, как в столице страны Скопье, и поэтому он остановился в индустриальном развитии.

* Большинство объектов для съемок находились непосредственно в Битоле. Например, заброшенные казармы, занимающие полгорода, в которой когда-то служили 15 тысяч югославских солдат. Но в 1991 году, после распада, югославская армия забрала оттуда все: от оружия, бронетехники до люстр и лампочек. Долгое время казарма пустовала и зарастала бурьяном. Теперь идеально подходит для кинематографистов. Здесь группа «Крестного» построила амбулаторию Алехина, военный штаб, казармы российских войск.

* Самая масштабная декорация была построена за 4 дня под Битолой — русский военный лагерь площадью один квадратный километр. Всю территорию обнесли забором, сеткой, колючей проволокой, поставили мобильный госпиталь, 10 палаток, 2-этажный КПП, столовую, дот бокового огня.

* У группы в самом начале возникла неожиданная проблема с военной техникой — просто потому, что в Македонии практически нет армии. Поскольку найти в Македонии не только российское оружие, но и обмундирование наших войск невозможно, костюмеры и реквизиторы привозили необходимое из Москвы. Хотя дело это было непростым, поскольку в страну запрещено провозить что-либо военное. Поэтому в описании к предметам указывалось, что кобура — это «кожаная сумочка на пояс», рация — «радиоприемник зеленый, бутафорский», каска — «головной убор, мужской, железный», тельняшка — «полосатая мужская майка». Так группе удалось привезти на съемки 7 рюкзаков реквизита!