Третья часть «Как приручить дракона» будет называться «Тайный мир»

Фильм выйдет в прокат в начале 2019 года.

Студия Universal объявила официальное название продолжения мультфильмов «Как приручить дракона» — картина выйдет под заголовком «Тайный мир» (The Hidden World).

Её действие развернётся во время, когда главный герой Иккинг стал главой племени викингов, а его друг, дракон Беззубик — вожаком собственной стаи.

«Как приручить дракона 3» выйдет в российский прокат 21 февраля 2019 года. Фильм несколько раз переносили: изначально он должен был выйти в мае 2018-го.

Обе предыдущие картины в серии номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Первая часть вышла в 2010 году

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