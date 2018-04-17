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Третья часть «Как приручить дракона» будет называться «Тайный мир»
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Третья часть «Как приручить дракона» будет называться «Тайный мир» 

DTF.RU 29 минут назад
Фото: DTF.RU
Фильм выйдет в прокат в начале 2019 года.
Студия Universal объявила официальное название продолжения мультфильмов «Как приручить дракона» — картина выйдет под заголовком «Тайный мир» (The Hidden World).
Её действие развернётся во время, когда главный герой Иккинг стал главой племени викингов, а его друг, дракон Беззубик — вожаком собственной стаи.
«Тайный мир» поставит режиссёр и сценарист первых двух частей — Дин Деблуа (Dean DeBlois). К своим ролям вернутся Джей Барушель, Джона Хилл и Кейт Бланшетт.
«Как приручить дракона 3» выйдет в российский прокат 21 февраля 2019 года. Фильм несколько раз переносили: изначально он должен был выйти в мае 2018-го.
Обе предыдущие картины в серии номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Первая часть вышла в 2010 году
#какприручитьдракона #кино
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