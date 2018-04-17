Объявлены лауреаты IX онлайн кинофестиваля «Дубль дв@» 

Профессиональное жюри выбрало лучшим полнометражным фильмом картину «Мой лучший друг» режиссёра Элины Суни. В конкурсе короткого метра победила лента «PRO кино» Дениса Прима. Приз за лучшую актёрскую работу получил Михаил Сиворин. Главная особенность фестиваля «Дубль дв@» состоит в том, что наряду с профессиональным жюри лауреатов выбирают зрители. В зрительском голосовании с большим отрывом от конкурентов победил фильм Александра Карпиловского «Частное пионерское — 3». Главную роль в нем сыграл Семён Трескунов. Он получил приз зрительских симпатий. Сегодня и завтра фильмы-лауреаты можно посмотреть на сайте «Российской газеты».