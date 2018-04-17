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Фильм Ларса фон Триера могут показать в Каннах
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Фильм Ларса фон Триера могут показать в Каннах 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»
Новая лента датского режиссера «Дом, который построил Джек» может войти в конкурсный список Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал ScreenDaily.
В 2011 году оргкомитет фестиваля объявил Ларса фон Триера персоной нон грата за неудачные шутки про Гитлера и нацизм. Несмотря на извинения режиссера и его прошлые успехи, датчанину запретили представлять на конкурс новые работы.
По-видимому, руководство фестиваля сменило гнев на милость.
В ноябре прошлого года исландская певица Бьорк на своей странице в соцсети призналась о домогательствах со стороны Триера. Она исполнила главную роль в мюзикле «Танцующая в темноте», за который датчанин получил «Золотую пальмовую ветвь» в 2000 году.
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