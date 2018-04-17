Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по «Периферийным устройствам» Гибсона

Интернет-гигант Amazon продолжает наращивать портфель грядущих фантастических экранизаций. Вслед за «Властелином колец», «Конаном-варваром», серией «Мир-кольцо» и, быть может, «Задачей трёх тел» стриминговый сервис замахнулся на ещё одного современного классика — Уильяма Гибсона и его роман «Периферийные устройства». Об этом сообщает портал Deadline.

Экранизировать книгу будут Джонатан Нолан и Лиза Джой. Им не привыкать работать над фантастическими проектами о мрачном будущем человечества. Сейчас пара выступает шоураннерами популярного сериала про тематический парк с андроидами «Мир Дикого Запада», а ранее Нолан работал над другим сериалом про искусственный интеллект «В поле зрения».

Вот как звучит официальная аннотация романа Гибсона: Бертон служил в корпусе морской пехоты, в элитном подразделении Первой гаптической разведки. Когда он вернулся с войны, посттравматического синдрома у него не нашли, но пенсию по инвалидности дали. А тут у него и тайная подработка появилась: испытывать новую компьютерную игру. Но однажды ему понадобилось уехать в соседний город, и он попросил свою сестру Флинн подменить его на очередном сеансе бета-тестирования. Ничего, мол, сложного: патрулируешь на квадрокоптере периметр трех этажей высотки и отгоняешь стрекоз-папарацци. Но Флинн не была готова к тому, что там увидит, — то ли это просто игра, то ли настоящее убийство. И где это — там?