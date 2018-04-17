Итоги кинофестиваля спортивного кино подвели в Красногорске

Сегодня прошла церемония закрытия международного кинофестиваля «Красногорский». Это единственный конкурс спортивного кино в России, который в этом году отмечает 15-летний юбилей. Среди гостей — фигуристка Ирина Роднина , режиссер Сергей Мирошниченко , Олимпийские и Паралимпийские чемпионы.

Спортивная драма «Со дна вершины» открывала фестиваль и сегодня одержала победу в одной из самых важных номинаций «лучший художественный фильм». Картина основана на реальных событиях, а прообразом главного героя стал Параолимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин . Он потерял две ноги, но это не помешало мужчине стать двукратным чемпионом.

Это фильм не только про Алексея Мошкина, этот обобщенный образ. Но, тем не менее, его история дала пищу для размышления. Рассказала, как человек встал на протезы, на ролики, на лыжи и его отношения с тренером

Фестиваль «Красногорский» вошел в топ-10 лучших культурных событий страны. Ведь это единственный конкурс спортивного кино в России. За 15 лет участниками было снято более двух тысяч фильмов о спорте.

Фестиваль вырос. Было представлено 60 работ. Я не представляю, как члены жюри смогли отсмотреть столько фильмов. И фестиваль молодеет, и много молодых режиссеров было. Это говорит, что спортивное кино интересно зрителям

Пять дней потребовалось членам жюри, чтобы отсмотреть все 60 лент отечественных и зарубежных авторов. Председатель жюри Сергей Мирошниченко отметил, что документальных фильмов было больше, особенно на социальную тематику. Но большой рывок сделали молодые режиссеры и в игровом кино.

Важный итог — хорошее игровое кино. Это пробный шаг, который оказался неплохим. Мы обсуждали, взгляды были разные. Но наше российское игровое кино было неплохим

— Сергей Мирошниченко, российский

кинорежиссер-документалист

Среди российский картин, которые отметили не только члены жюри и зрители, но и сами спортсмены — Олимпийские и Паралимпийские чемпионы — музыкальная драма Олега Трофима «Лед». История о том, как фигуристка, оказавшись в инвалидном кресле, продолжает борьбу за медали.

Каждый спортсмен способен увидеть себя в этой картине, и я увидела во многих эпизодах себя. Тронула картина до глубины души

Американский продюсер и член жюри Авив Гилади остался неравнодушным к канадскому фильму «Быть свободной». Лента рассказывает о девушке, которая идет против законов Талибана , чтобы заниматься спортом, и выдает себя за мужчину. Этот фильм бы удостоен победы в номинации «лучшая режиссура».

Очень сильный фильм. Этот фильм о пакистанских девушках, которые пытаются быть свободными через спорт

— Авив Гилади, американский продюсер и член жюри.

Президент фестиваля Ирина Роднина призналась, что сейчас главная задача, которая стоит перед организаторами — это добиться показа фильмов победителей на больших экранах и по телевидению.

Все эти годы мы писали письма, чтобы наши фильмы победили. Ведь фестиваль некоммерческий и бесплатные показы были. Сборник фильма делаем и передаем в школы, но попасть на экраны большие пока не можем. Надеемся, что это будет меняться

— Ирина Роднина, президент фестиваля, депутат Госдумы

А пока фильмы победителей можно будет увидеть в доме кино в Москве.