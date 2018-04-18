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В Красногорске подвели итоги кинофестиваля спортивного кино
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В Красногорске подвели итоги кинофестиваля спортивного кино 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В России завершился единственный в стране конкурс спортивного кино в России. В этом году он отметил 15-летие. Председатель жюри Сергей Мирошниченко отметил, что документальных фильмов в этом году было больше, особенно на социальную тематику. Но большой рывок сделали молодые режиссеры и в игровом кино. Спортивная драма «Со дна вершины» открывала фестиваль и одержала победу в одной из самых важных номинаций «лучший художественный фильм». Среди российский картин, которые отметили не только члены жюри и зрители, но и сами спортсмены музыкальная драма «Лед». Президент фестиваля Ирина Роднина рассказала, что организаторы решают вопрос как добиться показа фильмов победителей на больших экранах и по телевидению. А пока их можно будет увидеть в доме кино в Москве.
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