Том Холланд рассказал, что ему было сложно работать с командой фильма «Мстители»

Восходящая звезда американского супергеройского кино Том Холланд поделился, что ему было тяжело работать с кастом фильма «Мстители», а в особенности с Крисом Праттом

В интервью порталу Hey U Guys актер сказал, что ему очень понравилось работать со всеми актерами на съемочной площадке фильма, но особенно тяжело было с Крисом Праттом, потому что он его очень сильно смешил. Том также рассказал, что у Криса много поучительных историй, которые касаются его актерской карьеры.

«Он такой смешной и веселый. У него столько интересных историй о его карьере. Мне было очень сложно, потому что он всегда меня смешил. Крис классный и очень мне нравится», — сказал Том.

Напомним, что российская премьера фильма состоится 3 мая этого года.