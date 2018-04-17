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Том Холланд рассказал, что ему было сложно работать с командой фильма «Мстители»
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Том Холланд рассказал, что ему было сложно работать с командой фильма «Мстители» 

Журнал ОК! 37 минут назад
Восходящая звезда американского супергеройского кино Том Холланд поделился, что ему было тяжело работать с кастом фильма «Мстители», а в особенности с Крисом Праттом.
В интервью порталу Hey U Guys актер сказал, что ему очень понравилось работать со всеми актерами на съемочной площадке фильма, но особенно тяжело было с Крисом Праттом, потому что он его очень сильно смешил. Том также рассказал, что у Криса много поучительных историй, которые касаются его актерской карьеры.
«Он такой смешной и веселый. У него столько интересных историй о его карьере. Мне было очень сложно, потому что он всегда меня смешил. Крис классный и очень мне нравится», — сказал Том.
Напомним, что российская премьера фильма состоится 3 мая этого года.
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