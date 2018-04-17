Рейтинги последнего эпизода сезона «Ходячих мертвецов» стали самыми низкими среди финалов с 2010 года

Тогда финал первого сезона посмотрели шесть миллионов зрителей.

Показатели последнего эпизода текущего восьмого сезона сериала «Ходячие мертвецы» выросли по сравнению с прошлой неделей, однако рейтинги финала всё равно оказались самыми низкими среди почти всех заключительных серий остальных сезонов.

Эпизод под названием Wrath («Гнев»), который канал AMC показал в воскресенье, получил рейтинг 3,4 среди аудитории от 18 до 49 лет, а в общей сложности его посмотрели 7,9 миллиона зрителей, что примерно на 18% больше, чем у предыдущей серии. Однако по сравнению с прошлогодним финалом седьмого сезона этот показатель упал на 30% — тогда заключительный эпизод посмотрели 11,3 миллиона человек.

Несмотря на низкие показатели для самого сериала, он стал самым рейтинговым шоу вечера, обойдя даже важные выпуски новостей с громкими темами.

В общем рейтинге финалов «Ходячих мертвецов» с 2015 года лидирует пятый сезон, а ниже восьмого оказался лишь самый первый, состоявший всего из шести серий.

Ранее стало известно, что первый эпизод после возвращения «Ходячих мертвецов» с перерыва на вторую половину сезона получил худший рейтинг за всю история сериала. При этом показатели следующих серий опустились до уровня первого сезона, оказавшись худшими за более чем семь лет.

Авторы шоу также пообещали в грядущем девятом сезоне устроить «частичный перезапуск». Сериал получит и нового шоураннера — им станет сценаристка Анджела Канг.

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