Жанр: драма, приключения
Год: 1986
Страна: США Режиссер: Роб Райнер
Сценарий: Рэйнольд Гидеон, Брюс А. Эванс, Стивен Кинг
Оператор: Томас Дель Рут Кто снимался в фильме «Останься со мной»: Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман, Джерри О’Коннелл, Кифер Сазерленд, Ричард Дрейфусс, Джон Кьюсак, Кейси Семашко, Гари Райли, Брэдли Грегг Сюжет фильма «Останься со мной» 1950-е годы. В небольшом американском городе исчез подросток — ушел в лес и пропал. Никто из взрослых уже не сомневается, что мальчика нет в живых, а по радио объявляют о вознаграждении тому, кто поможет обнаружить его тело. Друзья-подростки Верн, Горди, Крис и Тедди решают таким образом заработать, а заодно испытать себя и доказать всем, что они уже взрослые. Они уходят в двухдневный поход через лес, чтобы поискать труп Рея рядом с железной дорогой… Интересные факты о фильме «Останься со мной»:
Фильм основан на повести Стивена Кинга «Тело». Несмотря на звание Короля ужасов, которым давно наделили Стивена Кинга, ни о какой мистике в этом произведении речи не идет. Фильм с бюджетом 8 млн долларов только в одной Америке собрал в прокате почти в семь раз больше. По настоянию фанатичного борца с курением Роба Райнера, у мальчиков-актеров в сигаретах был не табак, а сушеные листья капусты. Фильм должен был снимать Эдриан Лайн, но он не успевал закончить работу над картиной «9 1/2 недель». С сожалением режиссер передал проект коллеге Робу Райнеру.
Трейлер фильма «Останься со мной»: https://www.youtube.com/watch?v=sJ73WR_1pjY