Фильм об истории любви на фоне военного конфликта в Афганистане

В понедельник, 23 апреля, на канале «Россия 1» состоится премьера сериала «Операция Мухаббат». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Стар Медиа».

Действия фильма происходят в 1984 году во время военного конфликта а Афганистане.

На фоне «холодной войны» развивается история двух влюбленных — Мити и Ани. Им лишь слегка за двадцать, и кажется, что впереди долгая и счастливая жизнь, но судьба распоряжается иначе и разлучает их.

Родители Ани — диссиденты — решают эмигрировать в Америку. Митя остается в СССР, но он не намерен сдаваться и пытается найти возможность связаться с девушкой. Отец Мити — Федор Савельев — непростой человек. Он — генерал разведки, советник генсека, активно выступающий за вывод войск из Афганистана. США хотят продолжения войны и развала СССР. А потому они намерены дискредитировать Савельева. Любовь Мити и Ани им на руку, молодых людей можно использовать в большой игре. Разрабатывается операция под названием «Мухаббат» — американский агент по имени Джейн организует встречу ничего не подозревающих Мити и Ани в Кабуле. Оказавшись в Афганистане, влюбленные попадают в эпицентр опасных событий.