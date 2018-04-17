Фильм об истории любви на фоне военного конфликта в Афганистане 

В понедельник, 23 апреля, на канале «Россия 1» состоится премьера сериала «Операция Мухаббат». Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Стар Медиа».
Действия фильма происходят в 1984 году во время военного конфликта а Афганистане.
На фоне «холодной войны» развивается история двух влюбленных — Мити и Ани. Им лишь слегка за двадцать, и кажется, что впереди долгая и счастливая жизнь, но судьба распоряжается иначе и разлучает их.
Родители Ани — диссиденты — решают эмигрировать в Америку. Митя остается в СССР, но он не намерен сдаваться и пытается найти возможность связаться с девушкой. Отец Мити — Федор Савельев — непростой человек. Он — генерал разведки, советник генсека, активно выступающий за вывод войск из Афганистана. США хотят продолжения войны и развала СССР. А потому они намерены дискредитировать Савельева. Любовь Мити и Ани им на руку, молодых людей можно использовать в большой игре. Разрабатывается операция под названием «Мухаббат» — американский агент по имени Джейн организует встречу ничего не подозревающих Мити и Ани в Кабуле. Оказавшись в Афганистане, влюбленные попадают в эпицентр опасных событий.
— Тема Афганистана как-то выпала из поля зрения кинематографистов, хотя это был довольно длительный и тяжелый период в истории СССР, — сказал продюсер сериала Андрей Анохин. — Когда-то мне казалось, что снять фильм про Великую Отечественную войну очень тяжело, прежде всего потому, что нет нужного реквизита. Оказалось, что фильм об афганской войне середины 80-х годов снимать еще сложнее. Вроде бы всего 30 лет прошло — а готового реквизита на складах нет, совсем! Все собирали сами. Теперь у нас хорошая база предметов и костюмов.