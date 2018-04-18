Три великие бабушки советского кино

«Я была когда-то юной, триста лет тому назад», — пела черепаха Тортила в исполнении вечной бабушки Советского Союза Рины Зеленой. Но кто из нас помнит эту блистательную актрису юной?

Они стали популярными уже в зрелом возрасте, у них никогда не было ролей романтических красавиц, да и зачастую блистали они только в эпизодах. При всем этом популярность их порой превосходила славу актеров первого плана. Давайте же вспомним, какими были наши любимые бабушки советского кино в молодости.

Татьяна Пельтцер

Самая известная бабушка советского кинематографа — Татьяна Ивановна Пельтцер. Она стала популярной у зрителей только в 47 лет, и мы помним ее как добрую Бабу-ягу и маму Ивана Бровкина. Ее крошечные роли озорных старушенций всегда были теми изюминками, благодаря которым даже пресный фильм становился лучше.

Она так и не получила актерского образования, чем всю жизнь очень гордилась. При этом Пельтцер впервые вышла на подмостки еще в 1913 году, когда ей было всего 9 лет, но вот в кино дебютировала только через три десятка лет.

В 1927 году Татьяна Пельтцер вышла замуж за немецкого коммуниста-интернационалиста, Ганса Тейблера, который учился в Москве в школе Коминтерна. В 1930 году пара уехала в Берлин, где Татьяна работала машинисткой в торговом представительстве СССР. Актриса прожила в Берлине до самого прихода Гитлера, хотя ходят слухи, что отъезд на родину был связан не со сменой власти, а с супружеской изменой.

bigpicture.ru

В 30-е годы после отъезда русской жены из Германии Ганс женился второй раз. Его внук потом приезжал в Москву, останавливался у Пельтцер, она очень сердечно его принимала, до конца дней сохранила близкие отношения с Гансом и его семьей… Уже в преклонном возрасте Пельтцер ездила в Карловы Вары на воды, где встречалась с «мужем своей молодости».

Татьяна Пельтцер многие годы была закадычной подругой другой известной бабушки советского кинематографа — искрометной Фаины Раневской

Татьяна Ивановна рассказывала историю, которая впоследствии стала анекдотом. Как-то на гастролях в Ленинграде они жили в разных гостиницах. Фаина Георгиевна звонит и говорит в трубку низким голосом: «Та-ня! Приходите ко мне обедать. Я совершенно не умею есть одна. Есть одной так же безнравственно, как ср…ть вдвоем».

Фаина Раневская

Раневская памятна своими изречениями, многие из которых стали крылатыми. Часто эту великую актрису именуют «королевой второго плана»: у нее не было ни одной главной роли в кино, но кто бы сегодня помнил «Подкидыша», «Александра Пархоменко», «Девушку с гитарой» и «Легкую жизнь», если бы не Раневская?

Раневская родилась в Таганроге в богатой еврейской семье. Как и у Пельтцер, у Раневской не было актерского образования, только уроки в частной театральной студии, но с 19 лет она начала играть в театре. В кино актриса дебютировала в возрасте 38 лет, в немом фильме 1934 года «Пышка». А в 1940 году получила всесоюзную известность благодаря картине «Подкидыш», после которой навсегда осталась в памяти народной как «Муля, не нервируй меня».

bigpicture.ru

По ее собственным воспоминаниям, Фаина Раневская с трудом впускала людей в свою личную жизнь. Всю жизнь ее сопровождало одиночество: с самых молодых лет, когда ее семья после революции эмигрировала, Фаина была одна. В своей автобиографии актриса вспоминает, как совсем молоденькой она неудачно влюбилась в героя-любовника из труппы. Тот не ответил ей взаимностью. Хуже того, он оскорбил и унизил Фаину, тем самым закрыв эту часть ее души навсегда.

Она никогда не была замужем, не родила детей. Только однажды и ненадолго ей довелось насладиться домашним очагом. В 60-х вернулась из эмиграции старшая сестра Белла. Вместе они прожили всего несколько лет, после чего Белла заболела и вскоре умерла.

Рина Зеленая

Неповторимую Рину Зеленую помнят и любят по ролям черепахи Тортилы в «Приключениях Буратино», миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и по огромному количеству эпизодических, но запоминающихся ролей.

Актриса родилась на заре XX века в Ташкенте, училась в престижной гимназии в Москве, по воле случая поступила в театральную школу и впервые вышла на сцену в Одессе. Необычное имя Рина появилось только потому, что на первой афише не помещалось ее полное имя Екатерина.

Екатерина Зеленая начинала как эстрадная певица, потом играла в театре, а в 38 лет в ее жизнь прочно вошло кино. В 1939 году вместе с Агнией Барто она написала сценарий комедии «Подкидыш» и там же сыграла домработницу Аришу.

Долгое время Рине Зеленой доставались маленькие роли генеральш, гувернанток, посетительниц и секретарш, а вот по-настоящему знаменита она стала только в 70-х годах.

bigpicture.ru

В отличие от двух своих коллег по цеху, о которых мы рассказали ранее, Рина Зеленая была счастлива в семейной жизни. В первый раз она выскочила замуж в 18 лет, но этот брак просуществовал недолго. А вот второй муж стал ее настоящей любовью, они вместе весело и дружно прожили сорок лет.

Началом их долгого совместного жизненного пути послужил курортный роман — они познакомились в абхазском санатории. И быстро поженились. Актриса любила наблюдать за тем, как работает ее муж, талантливый архитектор, который стал автором проектов фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» на ВДНХ и других монументальных творений.

Своих детей у Зеленой не было. Она воспитала двух сыновей Топуридзе и его племянниц. Трудно представить, но первый муж Рины и первая жена Константина с удовольствием бывали в их доме.

Супруги прожили вместе четыре десятка лет, а когда в 1977 году Рина Зеленая овдовела, то очень скоро полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором не было ее любимого мужчины.