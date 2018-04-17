Жанр: драма
Год: 1976
Страна: США Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Пэдди Чайефски
Оператор: Оуэн Ройзман
Кто снимался в фильме «Телесеть»: Питер Финч, Фэй Данауэй, Уильям Холден, Роберт Дювалл, Уэсли Эдди, Нед Битти, Артур Бергхардт, Билл Берроуз, Джон Карпентер, Джордан Чарни Сюжет фильма «Телесеть» Узнав о предстоящем увольнении, телеведущий Говард Бил заявляет зрителям, что покончит с собой в конце своей последней программы. Руководство канала заставляет Била извиниться перед телезрителями, но у мужчины случается нервный срыв, и он устраивает истерику и нецензурно ругается в прямом эфире. Рейтинги программы взлетают вверх. Руководство канала решает оставить телеведущего в штате, но требует от него все новых и новых выходок. В итоге, Говард Бил, ставший пешкой в руках начальства и коллег, все же погибает в прямом эфире. Интересные факты о фильме «Телесеть»:
Считается, что Пэдди Чайефски при написании сценария отталкивался от самоубийства американской телеведущей Кристин Чаббак, которое она совершила в прямом эфире своей программы 15 июля 1974 года. Фильм изобилует ненормативной лексикой. Посмотрев черновой вариант фильма, боссы кинокомпании MGM отправили Пэдди Чайефски письмо, в котором перечислили все случаи упоминания в картине грубых и нецензурных слов. Чайефски проигнорировал это письмо, заявив, что именно так общаются на телевидении. Уже гораздо позже сценарист пожалел о том, что не исключил некоторые непечатные выражения, поскольку их действительно оказалось уж слишком много. Генри Фонда отказался от роли Говарда Била, назвав её «слишком истеричной». Питер Финч же за свою работу был удостен премии «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли. Сидни Люмет видел в главной женской роли Ванессу Редгрейв, считая её лучшей англоговорящей актрисой, но против был Чайефски. Сыгравшая ее в итоге Фэй Данауэй также получила «Оскар» — за лучшую женскую роль. При бюджете 3,8 млн долларов картина лишь в США заработала в прокате почти 24 млн долларов.
Трейлер фильма «Телесеть»: https://www.youtube.com/watch?v=KGj9jorCDoQ