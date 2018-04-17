«Я хотел бы сделать фильм о России»: известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Архангельск

Сегодня утром в Архангельск приехал титулованный сербский режиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, а также музыкант, продюсер, актер и даже архитектор — Эмир Кустурица . Вместе со своим коллективом — фолк-рок группой The No Smoking Orchestra — в Архангельске они стали участниками Большого Пасхального фестиваля.

Из-за длительного перелета из Белграда артистам удалось посмотреть город только в окно автомобиля — по дороге из аэропорта до гостиницы в центре, но и за это время они успели оценить неидеальные дороги, а особенно им понравилось читать вывески, встречавшиеся по пути. Сам Кустурица заметил, что впечатлиться поморскими пейзажами практически не успел, хотя ему известны некоторые факты о нашем крае, например, о том, что он очень большой.

Перед самым началом концерта Эмир Кустурица уделил десять минут общению с журналистами, заранее предупредив, что в этот вечер готов разговаривать лишь о творчестве и искусстве.

— Я думаю, что сейчас для меня важнее даже музыка. Хотя сама по себе она схожа с фильмом. Когда вы слушаете Шостаковича, возникает то самое чувство, что и от великой картины Тарковского. Схожи их структуры, — поделился кинорежиссер.

Хотя и не скрыл, что сейчас готовится продолжить свой кинопуть. Его следующая картина будет сниматься в Шанхае. Несмотря на то, что это проект с китайским финансирование, основа для фильма будет взята из русской классики — его героями станут князь Мышкин и Родион Раскольников

На вопрос, хотел ли бы он снять фильм в России, Кустурица, даже не задумавшись, ответил согласием.

— Про Россию всегда хотел, но не знаю, как это сделать. Многие мне спрашивали: «Почему ты не делаешь?». У вас огромная культура, огромные романы, новеллы. Но я не видел вашего фильма, который говорил бы о русском человеке так, как надо говорить. Если это хороший фильм, то там есть политическая дистанция, — ответил Эмир Кустурица.

О своих способностях преуспевать в любом начинании он отозвался очень скромно, но в то же время будто дал совет, как делать так, чтобы получалось всё, за что возьмешься:

— Я не думаю, что я талантливый человек. Я просто работаю. Я не знаю, какой моя жизнь была бы, если бы я не работал. Мне нужно всё время быть в деле. А к критике в своей адрес я никак не отношусь, ведь я могу просто не читать ничего против себя.