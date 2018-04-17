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Стало известно, кто сыграет нового терминатора
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Стало известно, кто сыграет нового терминатора 

Sunmag 37 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Актерский состав 6-го «Терминатора», название которого пока еще не объявлено, постепенно пополняется новыми именами. Так, стало известно, что роль терминатора (судя по всему, «плохого») досталась актеру Габриэлю Луна, известному нам по сериалу «Агенты „Щ. И. Т. “» и засветившемуся в «Настоящем детективе». Исполнять роль антигероя Габриэлю не впервые, ведь в марвеловских «Агентах» он играет Робби Рейеса, который заключает сделку с демоном и превращается в злодея, известного как Призрачный Гонщик.
Какого именно терминатора сыграет Габриэль, пока неизвестно. Но, похоже, старине Т-800 (Арнольд Шварценеггер) предстоит дать отпор еще более совершенному творению SkyNet, чем предыдущие, «провалившие задание» модели терминатора.
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