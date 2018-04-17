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Элизабет Олсен рассказала, почему хочет удалить свой профиль в Инстаграме
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Элизабет Олсен рассказала, почему хочет удалить свой профиль в Инстаграме 

Журнал ОК! 1 час назад
Элизабет Олсен дала откровенное интервью британскому Harper's Bazaar, в котором рассказала, что устала от социальных сетей. Актриса также признаалсь, что в скором времени собирается удалить свой профиль в Инстаграме.
Одна из сестер Олсен рассказала, что старается использовать социальные сети в коммерческих целях, а именно для продвижения предстоящего фильма «Мстители: Война бесконечность», в котором она сыграла роль одной из супергероинь Алую Ведьму. Но иногда душевные порывы и желание поделиться чем-то личным заставляют Элизабет делиться собственными фотографиями из своей жизни.
«Я пытаюсь относиться к этому аспекту моей жизни как к части работы. Я могу пользоваться социальными сетями и в личных целях, но не хочу этого. Скоро я удалю свой профиль из Инстаграм, потому что не нужно больше будет предлагать рекламные материалы», — прокомментировала актриса.
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