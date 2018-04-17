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Энтузиасты из Новосибирска выпустили фильм о коррупции и переселении на Марс
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Энтузиасты из Новосибирска выпустили фильм о коррупции и переселении на Марс 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские энтузиасты из творческого объединения Moroshka выпустили короткометражный фильм «Вы держитесь здесь». Лента рассказывает историю пенсионера, который живет в доме-развалюхе и пытается добиться правды от чиновников.
(Осторожно, спойлеры, перед прочтением посмотрите фильм).
В беседе с корреспондентом НГС Павел Щекатурин, автор сценария и режиссер фильма, рассказал, что идея короткометражки пришла к нему в буквальном смысле во сне.
«Данная идея мне пришла во сне», — рассказывает собеседник издания. «Будто нет никакой коррупции, а на самом деле чиновники экономят бюджет, чтоб всех нас спасти от метеорита и переселить на Марс. Вот такой странный сон».
По словам режиссера, бюджет проекта, если не считать стоимость оборудования, составил 30-40 тысяч рублей. В съемках «Вы держитесь здесь» приняли участие актёры-любители. В общей сложности на производство короткометражки потребовалось 9 месяцев — работа над лентой стартовала в июле прошлого года.
«Вы держитесь здесь» — не первая короткометражка творческого объединения Moroshka. В мае прошлого года НГС писали о фильме «Гад», авторами которого также стали новосибирцы.
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