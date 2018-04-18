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До и после: как комедийная актриса Юлия Франц после выхода «Гоголя» стала главной российской вамп-дивой
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До и после: как комедийная актриса Юлия Франц после выхода «Гоголя» стала главной российской вамп-дивой 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Иногда кинокарьера начинается для актеров еще с пеленок, но Юлия свою первую роль сыграла относительно поздно — в 2010 году, в праздничной комедии «Новогодний детектив». После небольших ролей в сериалах «Развод» и «Кухня» ей достался яркий сериальный персонаж — Вика Бобр, сестра-двойняшка Ники (Екатерина Шумакова) в восьмом сезоне популярного ситкома «Универ. Новая общага». Однако с такой роковой и сексуальной внешностью Юлия Франц рано или поздно должна была дождаться качественно новой роли — и дождалась ее в «Гоголе» по мотивам произведений русского хоррор-классика Николая Васильевича Гоголя.
В киносериале, вторая часть которого под названием «Гоголь. Вий» сейчас идет в отечественных кинотеатрах, Юлия Франц сыграла Оксану — утопшую дочь мельника, влюбленную в Николая Гоголя (Александр Петров). Теперь очевидно: Юлия — настоящая вамп-дива, ей невероятно идет эстетика готики, бурлеска и классического Голливуда.
Сама актриса, похоже, прекрасно понимает, как гармонично вписывается в образы красавиц из страшных сказок.
Понимают это и в мужских журналах:
А ты смотрела «Гоголь. Вий»? Понравилась ли тебе Оксана в исполнении Юлии Франц?
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Фото:Instagram
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