До и после: как комедийная актриса Юлия Франц после выхода «Гоголя» стала главной российской вамп-дивой

Иногда кинокарьера начинается для актеров еще с пеленок, но Юлия свою первую роль сыграла относительно поздно — в 2010 году, в праздничной комедии «Новогодний детектив». После небольших ролей в сериалах «Развод» и «Кухня» ей достался яркий сериальный персонаж — Вика Бобр, сестра-двойняшка Ники ( Екатерина Шумакова ) в восьмом сезоне популярного ситкома «Универ. Новая общага». Однако с такой роковой и сексуальной внешностью Юлия Франц рано или поздно должна была дождаться качественно новой роли — и дождалась ее в «Гоголе» по мотивам произведений русского хоррор-классика Николая Васильевича Гоголя

В киносериале, вторая часть которого под названием «Гоголь. Вий» сейчас идет в отечественных кинотеатрах, Юлия Франц сыграла Оксану — утопшую дочь мельника, влюбленную в Николая Гоголя ( Александр Петров ). Теперь очевидно: Юлия — настоящая вамп-дива, ей невероятно идет эстетика готики, бурлеска и классического Голливуда.

Сама актриса, похоже, прекрасно понимает, как гармонично вписывается в образы красавиц из страшных сказок.

Понимают это и в мужских журналах:

А ты смотрела «Гоголь. Вий»? Понравилась ли тебе Оксана в исполнении Юлии Франц?

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Фото:Instagram