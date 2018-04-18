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Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в прокат 7 июня
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Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в прокат 7 июня 

ТАСС 3 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» выйдет в прокат 7 июня. Об этом во вторник сообщил портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на заявление директора российской кинопрокатной компании WDSSPR Антон Сиренко в ходе 105-го Российского кинорынка.
Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома лидера группы «Кино».
Сам Серебренников сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Ранее, объявляя о включении новой картины режиссера в основной конкурс, директор Каннского фестиваля заявил, что оргкомитет приглашает его «лично представить свой фильм» зрителям во Франции.
Ранее следствие ходатайствовало о продлении Серебренникову действующей меры пресечения до 19 июля. Каннский фестиваль в этом году будет проходить с 8 по 19 мая.
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