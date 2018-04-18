Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня

"Выпускаем в прокат 7 июня", — сообщили в пресс-службе, добавив, что фильм выйдет на более чем 400 экранах.

Мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая. Фильм Серебренникова был отобран в основную программу фестиваля.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум , музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.