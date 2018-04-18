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Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня
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Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures.
"Выпускаем в прокат 7 июня", — сообщили в пресс-службе, добавив, что фильм выйдет на более чем 400 экранах.
Мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая. Фильм Серебренникова был отобран в основную программу фестиваля.
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.
В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.
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