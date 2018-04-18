Названа дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова выйдет в отечественный прокат 7 июня, сообщает портал «КиноТеатр» со ссылкой на заявление гендиректор компании WDSSPR (отечественный прокатчик фильмов Disney и Sony Pictures) Антона Сиренко на очередном Российском кинорынке.

Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Ранее фильм «Лето» вошел в основную конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля — одного из важнейших киносмотров мира.