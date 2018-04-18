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Названа дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат
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Названа дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова выйдет в отечественный прокат 7 июня, сообщает портал «КиноТеатр» со ссылкой на заявление гендиректор компании WDSSPR (отечественный прокатчик фильмов Disney и Sony Pictures) Антона Сиренко на очередном Российском кинорынке.
Сюжет картины основан на истории отношений лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко (Рома Зверь), его жены Натальи (Ирина Старшенбаум) и фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя (Тео Ю). В фильме также прозвучат песни Науменко и Цоя.
Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Ранее фильм «Лето» вошел в основную конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля — одного из важнейших киносмотров мира.
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