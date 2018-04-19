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После 40 лет запрета на кинотеатры в Саудовской Аравии показали супергеройский фильм
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После 40 лет запрета на кинотеатры в Саудовской Аравии показали супергеройский фильм 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
После 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии состоялся публичный показ художественного кинофильма, сообщает РИА «Новости».
На демонстрацию в Эр-Рияде по специальным приглашениям пришли деятели культуры, главы дипмиссий, крупные бизнесмены и журналисты.
Зрителям показали супергеройский боевик «Черная пантера», а также приуроченное к аравийской премьере шоу.
Власти королевства в минувшую среду выдали американской сети кинотеатров AMC Entertainment лицензию на работу в Саудовской Аравии. Первые массовые кинопоказы должны стартовать уже 20 апреля. Сперва фильмы будут демонстрироваться только в этом кинотеатре, а через несколько недель кинозалы откроются во всем королевстве.
Ранее в столице Саудовской Аравии впервые прошла Неделя моды, участие в которой приняли дизайнеры из 14 стран.
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