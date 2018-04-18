Ещё
В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр 

РИА Новости 44 минуты назад
ЭР-РИЯД, 18 апр — РИА Новости. Первый за последние почти 40 лет общественный кинотеатр откроется в Саудовской Аравии в среду, начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды.
Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, станет супергеройский боевик от Marvel «Черная пантера».
Сначала кино покажут в столице саудовского королевства Эр-Рияде. Фильм продемонстрируют в кинозале на 620 мест в финансовом центре имени короля Абдаллы.
В день показа фильма пройдет специальное празднование, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в среду выдали лицензию на показ кинокартин.
Цена на первый показ, будет составлять 50 саудовских риалов, что соответствует 13 долларам США. Со временем кинопрокатчик обещает снизить цены.
Министерство информации и культуры монархии, ответственное за новую для страны развлекательную индустрию, заявило, что содержание демонстрируемых фильмов до их показа будет внимательно изучено на предмет противоречия моральным ценностям страны. Ряд местных мусульманских богословов жестко выступили против начала работы общественных кинотеатров.
Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов в годы правления короля Фахда бен Абдель Азиза Аль-Сауда. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в саудовском обществе и критика религиозными деятелями властей страны.
Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранов.
После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.
РИА Новости: последние новости
"Золотую маску" за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов Крымов представит новый спектакль "Му-му" впервые на сцене Театра Наций Микульчина: фильмы про войну помогут молодежи участвовать в сохранении мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино3
Самые странные факты об Иване Урганте3
Что стало со звездами «Аншлага»19
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Что стало с популярными группами и певцами 90-х24
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение