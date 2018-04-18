В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр

ЭР-РИЯД, 18 апр — РИА Новости . Первый за последние почти 40 лет общественный кинотеатр откроется в Саудовской Аравии в среду, начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, станет супергеройский боевик от Marvel «Черная пантера».

Сначала кино покажут в столице саудовского королевства Эр-Рияде. Фильм продемонстрируют в кинозале на 620 мест в финансовом центре имени короля Абдаллы.

В день показа фильма пройдет специальное празднование, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в среду выдали лицензию на показ кинокартин.

Цена на первый показ, будет составлять 50 саудовских риалов, что соответствует 13 долларам США. Со временем кинопрокатчик обещает снизить цены.

Министерство информации и культуры монархии, ответственное за новую для страны развлекательную индустрию, заявило, что содержание демонстрируемых фильмов до их показа будет внимательно изучено на предмет противоречия моральным ценностям страны. Ряд местных мусульманских богословов жестко выступили против начала работы общественных кинотеатров.

Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов в годы правления короля Фахда бен Абдель Азиза Аль-Сауда. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в саудовском обществе и критика религиозными деятелями властей страны.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранов.

После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.