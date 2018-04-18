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В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр
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В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Саудовской Аравии, одной из самых консервативных стран в мире, в среду откроется первый за последние почти 40 лет общественный кинотеатр. Об этом сообщает РИА Новости.
Работа кинотеатров в королевстве начнется с показа супергеройского боевика «Черная пантера». Сначала фильм продемонстрируют в кинозале на 620 мест в финансовом центре имени короля Абдаллы в Эр-Рияде. Цена на первый показ составляет 50 саудовских риалов (13 долларов).
Отвечать за новую для страны развлекательную индустрию будет министерство информации и культуры Саудовской Аравии. Ведомство уже заявило, что содержание фильмов до их показа будет внимательно изучено на предмет противоречия моральным ценностям монархии.
Работа кинотеатров в королевстве была запрещена в начале 1980-х годов. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в обществе и критика религиозными деятелями властей страны.
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