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В продаже появились билеты на церемонию открытия Шукшинского кинофестиваля
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В продаже появились билеты на церемонию открытия Шукшинского кинофестиваля 

АиФ — Алтай 16 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Билеты на церемонию открытия юбилейного Шукшинского кинофестиваля уже можно купить в кассах театра драмы.
На открытие XX Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 24 по 28 июля, приглашены знаменитые артисты, режиссеры и писатели. Все они примут участие в фестивале «Шукшинские дни на Алтае».
В рамках кинофестиваля состоится показ конкурсных фильмов, творческие встречи, презентации молодых кинематографистов, мастер-классы и не только. Афиша еще формируется, но уже сейчас организаторы заявляют, что программа будет очень насыщенной.
Купить билет на церемонию открытия можно также на сайте kassy.ru. Телефон для справок: (3852) 36-97-13.
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