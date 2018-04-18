В продаже появились билеты на церемонию открытия Шукшинского кинофестиваля

Билеты на церемонию открытия юбилейного Шукшинского кинофестиваля уже можно купить в кассах театра драмы.

На открытие XX Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 24 по 28 июля, приглашены знаменитые артисты, режиссеры и писатели. Все они примут участие в фестивале «Шукшинские дни на Алтае».

В рамках кинофестиваля состоится показ конкурсных фильмов, творческие встречи, презентации молодых кинематографистов, мастер-классы и не только. Афиша еще формируется, но уже сейчас организаторы заявляют, что программа будет очень насыщенной.

Купить билет на церемонию открытия можно также на сайте kassy.ru. Телефон для справок: (3852) 36-97-13.