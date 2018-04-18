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Короткометражку уфимского режиссера покажут на Молодежном кинофестивале в Санкт-Петербурге
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Короткометражку уфимского режиссера покажут на Молодежном кинофестивале в Санкт-Петербурге 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
Фильм «Три письма», снятый режиссером Русланом Юлтаевым, отправится в северную столицу. Короткометражную картину, снятую на киностудии «Башкортостан», покажут на Молодежном кинофестивале «Перерыв на войну». Мероприятие проходит уже четвертый год подряд.
— В конкурсной программе фестиваля традиционно картины студентов киновузов и независимых режиссеров моложе 35 лет. Для любителей и новичков есть свои номинации. На этот раз на суд зрителей предстанут четыре киноленты, — рассказали в Министерстве культуры.
После окончания фестиваля картины о Великой Отечественной войне покажут в школах и вузах страны. Это, по мнению организаторов, поможет установить диалог между поколениями.
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