Галина Беляева: Мама меня отговаривала — «Лотяну тебя намного старше»

15 лет назад ушел из жизни Эмиль Лотяну. Sobesednik.ru вспоминает режиссера вместе с его бывшей женой Галиной Беляевой

В этом году исполнилось 40 лет со дня выхода на экраны всем известной мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну, где главную роль сыграла 16-летняя Галина Беляева. Ее сразу же окрестили второй Одри Хепберн

Так сложилось, что Лотяну стал для нее не только первым режиссером, но и мужчиной, который покорил сердце юной актрисы. узнали у Галины Беляевой, как она попала в кино, почему ее первые пробы не получились и из-за чего она рассталась с Лотяну.

Споткнулась на первых пробах

Эмиль Владимирович всегда шел от образа героини и искал в каждой актрисе музу, которая его бы вдохновила и дала фильму новое дыхание. Однако это было непросто. Поиски продолжались весьма долго.

— Лотяну искал актрису, как он выразился, с «русским лицом», — рассказывает 56-летняя заслуженная артистка Галина Беляева. — Он дал задание своим помощникам, чтобы они нашли девушку, которая внешне была бы похожа на Татьяну Самойлову или Людмилу Савельеву , но при этом была бы сама собой. И ассистент по актерам искала героиню везде, где только можно. И нашла меня в воронежском хорео-графическом училище, куда она зашла по дороге в аэропорт.

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Эмиль Лотяну устроил актрисе мучительные испытания

— Когда я приехала на киностудию, то мне сказали, что у меня завтра будут кинопробы, — продолжает Галина Викторовна. — Конечно, для меня эта новость была чуть ли не шоком, потому что я занималась балетом, а это такое искусство, где ничего не нужно говорить — все выражается движениями. Тогда не умела говорить, так как не любила это и была стеснительной… Я боялась коллектива. Эмиль Владимирович дал самую трудную сцену — любовную, где я должна была целоваться. Я же была совершенно неопытной. Мне было неловко. Даже текст не могла произнести. Поэтому пробы получились не очень.

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Режиссер не был доволен пробами Беляевой, и она отправилась обратно в Воронеж. Буквально через месяц ее снова пригласили на кинопробы. Тогда партнером по кадру стал Олег Янковский

— Когда я вернулась на съемочную площадку, то уже не испытывала такого страха, потому что была знакома с обстановкой. Стала немножко смелее. И Олег Иванович мне помог: он шутил, как-то пытался отвлечь меня.

«Я хотела быть с ним»

Леонид Марков… Однако, несмотря на всю, казалось бы, сказочность съемочного процесса, Беляевой доставалось от режиссера, и она очень уставала. Все видели, как актрисе было непросто. Поэтому ей принялись помогать мэтры советского кинематографа, которые очень нежно к ней относились: Олег Янковский, Кирилл Лавров

В середине съемочного процесса стало видно, что Эмиль Лотяну был неравнодушен к юной актрисе. Как говорится в актерских кругах: режиссер должен быть слегка влюблен в свою героиню. Никто и не мог подумать, что служебный роман закончится свадьбой.

— На плечи Гали свалилось тогда очень много. Не только фильм, но и любовь с Эмилем Владимировичем, — рассказывает вдова Леонида Маркова — Елена Владимировна. — Он был человеком с невероятным темпераментом, поэтому Гале доставалось. Ничего не могло остановить его внутренний ураган. У нее просто не было выбора, она была вовлечена в этот водоворот любви.

Несмотря на нежные чувства к актрисе, режиссер не давал ей поблажек. Наоборот, ей приходилось работать намного больше. Беляева разбивала руки в кровь, чтобы сцена получилась так, как задумал Лотяну. Стоит вспомнить эпизод, когда она спускалась по березе и голыми руками держалась за кору дерева.

— У меня все руки были в крови, — признается Беляева. — Эмиль Владимирович просил, чтобы я медленно по ней сползала. Но не все получилось так, как хотелось. Остался только кусочек в самом конце фильма, когда я бегаю вокруг деревьев.

Однако по окончании съемочного дня Лотяну менялся: дарил цветы, читал стихи. Галина Беляева и Эмиль Владимирович поженились в 1979 году, когда закончились съемки фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и актриса стала совершеннолетней.

— Я хотела быть с ним, поэтому не боялась 24-летней разницы в возрасте. Конечно, у нас с мамой был разговор, она мне говорила, что Эмиль старше и т.д. В один из вечеров он сам приехал к моей маме и с ней лично поговорил.

В 1980 году у звездной пары родился сын Эмиль.

Почему распался брак

Брак Лотяну и Беляевой продлился около пяти лет.

— Наверно, я не была готова к браку, мне не хватило мудрости. Теперь понимаю, что это все эмоции, все проходит. Знаете, никто никогда не ответит на вопрос, почему люди расстаются…

Галина Беляева // Фото: Global Look Press

Галина Беляева никогда не мечтала быть актрисой. Она всегда хотела реализовать себя как женщина. Сейчас артистка счастлива в третьем браке.

— Очень хотела быть балериной: сцена, публика, костюмы для меня были сказкой, и я хотела в нее попасть… Для меня важнее всего сама жизнь. Но на первом месте всегда была семья. И для женщины самое настоящее счастье — дети.

У актрисы сейчас трое сыновей и одна дочь.

— Когда я родила троих детей, то поняла, что в этом счастье. Чем больше детей, тем больше их хочется. Их нужно любить.