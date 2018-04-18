В Самаре на день раньше покажут премьеру польского фильма «Лицо»

Польский кинорежиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская в 1998 году окончила режиссерский факультет Киношколы в Лодзи, два года изучала историю искусств в Ягеллонском университете. В 2000 г. фильм «Счастливый человек» принес ей европейскую известность, Малгожата стала членом Европейской киноакадемии. Фильм 2008 г. «33 сцены из жизни» заслужил награду «Орлы» Польской киноакадемии. В каждом новом фильме Шумовская поднимает все более сложные проблемы, будь то попытки смириться с уходом близких ("33 сцены из жизни"), проституция студенток ("Откровения") или гомосексуализм в среде духовенства ("Во имя…").

В 2015 г. Шумовская привозила на Берлинский кинофестиваль драму «Тело», которая получила Серебряного медведя за лучшую режиссуру. Новая драма «Лицо» получила Гран-при Берлинского кинофестиваля-2018. Основной темой киноповествования стал кризис личности главного героя, которому после несчастного случая на стройке (в Польше пытаются возвести самую высокую статую Иисуса Христа ) пересаживают лицо. Критики назвали фильм остроумной, критической, жесткой драмой, снятой в декорациях современной Польши.

Российская премьера фильма запланирована на 26 апреля. Зрители «Треугольника» увидят «Лицо» на день раньше. Перед показом картины киновед Павел Тян расскажет зрителям о творческой манере Шумовской и не только.