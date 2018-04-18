Ещё
В Самаре на день раньше покажут премьеру польского фильма «Лицо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре на день раньше покажут премьеру польского фильма «Лицо» 

Волга Ньюс 46 минут назад
Польский кинорежиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская в 1998 году окончила режиссерский факультет Киношколы в Лодзи, два года изучала историю искусств в Ягеллонском университете. В 2000 г. фильм «Счастливый человек» принес ей европейскую известность, Малгожата стала членом Европейской киноакадемии. Фильм 2008 г. «33 сцены из жизни» заслужил награду «Орлы» Польской киноакадемии. В каждом новом фильме Шумовская поднимает все более сложные проблемы, будь то попытки смириться с уходом близких ("33 сцены из жизни"), проституция студенток ("Откровения") или гомосексуализм в среде духовенства ("Во имя…").
В 2015 г. Шумовская привозила на Берлинский кинофестиваль драму «Тело», которая получила Серебряного медведя за лучшую режиссуру. Новая драма «Лицо» получила Гран-при Берлинского кинофестиваля-2018. Основной темой киноповествования стал кризис личности главного героя, которому после несчастного случая на стройке (в Польше пытаются возвести самую высокую статую Иисуса Христа) пересаживают лицо. Критики назвали фильм остроумной, критической, жесткой драмой, снятой в декорациях современной Польши.
Российская премьера фильма запланирована на 26 апреля. Зрители «Треугольника» увидят «Лицо» на день раньше. Перед показом картины киновед Павел Тян расскажет зрителям о творческой манере Шумовской и не только.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре прошел международный благотворительный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" Театр-студия "Грань" получил вторую "Золотую Маску" Киноманы смогут посмотреть фильмы по выгодным ценам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир18
Что стало с экс-участниками «Дома-2»2
Секс по-настоящему в кино32
12 ляпов в новом «Простоквашино»1
Самые странные факты об Иване Урганте11
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение