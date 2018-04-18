12 ляпов в новом «Простоквашино»

«Взрыв бомбы» — это примерно самое близкое словосочетание, которым можно описать эффект от нового эпизода «Простоквашино» на зрителей. Преимущественно взрослых, ведь большинству детей все понравилось.

Нам тоже мультфильм показался вполне удачным — читайте позитивную рецензию на первый эпизод от Tlum.Ru.

Об основных заблуждениях всех тех, кто обильно выливает бурное негодование на новую работу «Союзмультфильма», мы также написали в подробном информационном обзоре. Так что пришло время поговорить о приятном — о ляпах, которых на 6-минутную серию набралось достаточно. Торжественно напоминаем, что поиск подобных несостыковок — всего лишь забава, призванная скрасить наше нетерпеливое ожидание следующего эпизода. Мультик от них хуже не становится — наоборот!

Почти как настоящий

В самых первых кадрах мультфильма мы видим котообразный кактус, грустно призванный заменить Матроскина на подоконнике. Пока Дядя Федор поднимается, кактус успевает заметно развернуться и выдвинуться вперед.

tlum.ru

Странно, что это растение еще как правильно есть пончики советы не раздает, было бы забавно.

Глазок закрылся

Когда художники не дорисовывают что-то, уже не нужное для повествования, это понятно. А как насчет дверного глазка, который изначально не имел каких-либо сюжетных функций?

tlum.ru

Помимо исчезновения этого полезного отверстия, входная дверь еще и странной конфигурацией отличается. Внутри она гладкая, а со стороны лестничной клетки — в узорах, которые обычно расположены с обоих сторон.

Этот мяч и в речке утонет?

Во всяком случае, обычные законы физики на данную игрушку не распространяются. Залетал мячик в дверь по прямой траектории, внутри квартиры покатился в сторону, а потом просто взял и исчез.

tlum.ru

Здесь же начинаются метаморфозы ящика для посылок от « Почты России ». Обратите внимание на цвета ленты! За все 6 минут мультика с этой коробкой еще много чего в плане оформления стряслось. Кстати, вас не удивило, что в посылке предполагалось молоко? Это почтой-то?

Неопытный папа

Конечно, шутки про Веру Павловну, ее непричастность к роману Чернышевского «Что делать?» и папу Диму будут курсировать еще долго. Мы напоминаем, что отца детей в мультсериале зовут Павел, потому что новое «Простоквашино» не основывается на книжках Успенского. Но почему он пытается надеть подгузник прямо на комбинезончик? Да еще и инструкцию к данному предмету спрашивает?!

tlum.ru

Нам это кажется очень странным, ведь Вера Павловна явно не вчера родилась, а многоуважаемый Павел буквально первый раз памперс надевает. Это не совсем ляп, конечно, но очень подозрительно.

Таинственные перемещения

А это просто ловушка, которая при срабатывании отодвинулась по потолку заметно дальше в правую сторону. Ерунда, конечно. И эти бутылки, самостоятельно перекатывающиеся по полу и конвейеру, тоже в порядке вещей для мультика.

tlum.ru

Может, здесь еще должен быть вопрос, почему не вырос Гаврюша? И галчонок Хватайка? Ведь года два прошло с окончания советского мультсериала, а теленок и нынче теленок.

Безумное чаепитие

Пожалуй, Матроскин побудет Шляпником, Шарик — Мартовским зайцем, а Дяде Федору подойдет роль Алисы. Просто в этой сцене очень много странных ляпов, особенно это касается стоящих на столе предметов. Вот Матроскин наливает чаек и пододвигает к себе сахарницу. Миг — капля на скатерти исчезает (ладно, это дело обычное), сахарница телепортируется обратно, а ложка и кружка Шарика поворачиваются в другую сторону, хотя он их не крутил.

tlum.ru

За время произнесения фразы «А Печкин как поживает?» успела перепрыгнуть вазочка с печеньем «из города». Она вообще часто по столу перемещается без участия героев, и метод ее рисовки тоже как-то быстро меняется.

tlum.ru

Вместе с электричеством из своего укрытия показалась и люстра. Смотрите, ракурс один, а на первом кадре она где-то боязливо прячется. Тем временем Матроскин ведет разговоры про подписчиков Шарика и амбарного хипстера, хотя парой сцен раньше не знал, что такое блог, спутав его с блохами.

tlum.ru

Ложка и вазочка продолжают перемещаться, также самовольно вертится самовар.

«Пока горит свеча»

Помимо внезапно появившейся лампы, момент с возвращением света любопытен еще одним ляпом — свеча погасла сама собой, никто ее не задувал. А потом и вовсе пропала.

tlum.ru

Эх, Матроскин, ваши вещи — как молоко на плите. Отвернись — и убежали! На этих же кадрах можно проследить исчезновение кружки Шарика.

Время ждет

Конечно, категорически стоящие на одном месте часы можно объяснить банальной поломкой последних. Так себе домохозяин из Матроскина, даже такой раритет заводить забывает.

tlum.ru

Шарик с Печкиным тоже со временем не в ладах — ну кто в наши дни говорит «интЕрнЕт» и «бизнЕс»? Даже в деревнях это редкость!

Последний кадр

Ах, какое раздолье! И дверь резко видоизменилась, и домофон исчез, а кружка Шарика и свечка, пропавшие несколькими минутами раньше, вновь появились!

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А ручки на двери, кстати, нет в обоих случаях — как же звери изнутри закрываются?

На сладкое

Тем временем специалисты продолжают наблюдать бюст мамы Риммы, хотя, вполне возможно, зовут эту милую женщину теперь как-то иначе.

tlum.ru

Если в первом эпизоде старого сериала у нее был примерно «второй» размер, во втором — около «четвертого», а в третьем — едва «первый», то в перезапуске что-то снова изменилось. Теперь это называют «между первым и вторым».

Но справедливости ради напомним вам, что это и другие изменения во внешности мультгероев — не совсем ляп. Они связаны с тем, что все серии «Простоквашино» рисовали разные художники.