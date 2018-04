Я и моя тень: чем занимаются братья и сестры знаменитостей 

Джулия и снялась впервые со мной, в ужасном фильме «Кроваво-красный», играла мою сестру, по сценарию произносила всего два слова. Но благодаря мне она смогла пойти дальше: всего через несколько лет и несколько фильмов ее позвали в «Красотку», и она стала одной из самых больших звезд в мире!..

Фото: www.legion-media.ru Разница между братом и сестрой 10 лет, но это нисколько не влияет на их отношения. Хлоя и Тревор по-настоящему близки. Как и в случае с Эриком и Джулией Робертс, старший брат первым занялся актерской карьерой. Ради него семья Морец переехала в Нью-Йорк, где Тревор поступил в Школу искусств Манхэттена.

И, кстати, именно глядя на брата, Хлоя решила связать свою жизнь с кино.

Тревор Морец снялся более чем в 10 фильмах, а также попробовал себя в качестве продюсера. Однако Хлоя затмила своего брата, и сейчас у нее нет отбоя от предложений. @glaad awards, beautiful night with my date 🦄 Публикация от trevordukemoretz (@trevordukemoretz) 12 Апр 2018 в 7:32 PDT Несмотря на это, конкуренции и вражды между братом и сестрой нет. Наоборот, их связывают прекрасные отношения. Тревор часто выкладывает фотографии с сестрой в своем «Инстаграме». Кстати, Тревор — не единственный брат Хлои, у нее их четыре! В шоу Джеймса Кордена The Late Late ShowХлоя рассказала, что братья очень оберегают ее. Например, они всячески демонстрировали ее молодому человеку Бруклину Бекхэму, что, в случае чего, могут защитить свою любимую сестренку. Хотя, ребята, конечно, прекрасно относятся к сыну Виктории и Дэвида Бекхэм. Анджелина Джоли (42 года) и Джеймс Хейвен (44 года)