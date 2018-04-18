Я и моя тень: чем занимаются братья и сестры знаменитостей

Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, как сложилась жизнь братьев и сестер знаменитостей. В день рождения Эрика Робертса (18 апреля актеру, брату Джулии Робертс исполняется 62 года) «Летидор» решил удовлетворить ваше любопытство. Мы выяснили, чем занимаются родственники звезд. Джулия Робертс (50 лет) и Эрик Робертс (62 года)

Фото: portal.picture-alliance.com; www.epa.eu Джулия Робертс, пожалуй, одна из самых популярных актрис современности. Казалось бы, как старший брат Эрик может тягаться с ней? Но Эрик Робертс старается не отставать от своей сестры. Он снялся более чем в 400 фильмах, номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус». На самом деле Эрик начал свою актерскую карьеру гораздо раньше Джулии. В тот момент, когда девочка училась в школе, старший брат уже покорял Голливуд. В 16 лет молодой человек поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне (между прочим, это одно из самых известных творческих учебных заведений), потом учился в академии Нью-Йорка, попал на Бродвей и стал настоящей звездой. Эрик много раз признавался, что считает себя основоположником карьеры младшей сестры. В интервью « Комсомольской правде » актер рассказал, как он проложил путь в Голливуд для Джулии Робертс:

Джулия и снялась впервые со мной, в ужасном фильме «Кроваво-красный», играла мою сестру, по сценарию произносила всего два слова. Но благодаря мне она смогла пойти дальше: всего через несколько лет и несколько фильмов ее позвали в «Красотку», и она стала одной из самых больших звезд в мире!..

Правда, отношения между братом и сестрой не такие простые. По всей видимости, Джулии не очень понравилось, что в своем интервью брат позволил себе раскрыть семейные тайны: Эрик рассказал, что отчим не раз поднимал на них руку… Да и к тому же, как ни крути, Джулия гораздо популярнее брата. Однако в интервью «Правде 24» Эрик Робертс рассказал, что ни о какой вражде в их семье речи не идет — они с Джулией очень близки и даже вместе отмечают День благодарения. Дочь Эрика Эмма (27 лет) старается не отставать от звездной семьи и уже стала успешной актрисой. Хлоя Морец (21 год) и Тревор Морец (31 год)

Фото: www.legion-media.ru Разница между братом и сестрой 10 лет, но это нисколько не влияет на их отношения. Хлоя и Тревор по-настоящему близки. Как и в случае с Эриком и Джулией Робертс, старший брат первым занялся актерской карьерой. Ради него семья Морец переехала в Нью-Йорк, где Тревор поступил в Школу искусств Манхэттена.

И, кстати, именно глядя на брата, Хлоя решила связать свою жизнь с кино.

Тревор Морец снялся более чем в 10 фильмах, а также попробовал себя в качестве продюсера. Однако Хлоя затмила своего брата, и сейчас у нее нет отбоя от предложений. @glaad awards, beautiful night with my date 🦄 Публикация от trevordukemoretz (@trevordukemoretz) 12 Апр 2018 в 7:32 PDT Несмотря на это, конкуренции и вражды между братом и сестрой нет. Наоборот, их связывают прекрасные отношения. Тревор часто выкладывает фотографии с сестрой в своем «Инстаграме». Кстати, Тревор — не единственный брат Хлои, у нее их четыре! В шоу Джеймса Кордена The Late Late ShowХлоя рассказала, что братья очень оберегают ее. Например, они всячески демонстрировали ее молодому человеку Бруклину Бекхэму, что, в случае чего, могут защитить свою любимую сестренку. Хотя, ребята, конечно, прекрасно относятся к сыну Виктории и Дэвида Бекхэм. Анджелина Джоли (42 года) и Джеймс Хейвен (44 года)

Фото: portal.picture-alliance.com Еще один случай, когда младшая сестра обошла своего брата в успехе, — Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен. Но и для этих родственников успех не причина для ссоры. Джеймс окончил киношколу университета Южной Калифорнии, получил премию Джорджа Лукаса за лучший студенческий фильм и сначала работал директором своей знаменитой сестры.

Анджелина, несмотря на юный возраст, начала актерскую карьеру раньше брата и поначалу сама снималась в его фильмах.

Актерская карьера Джеймса началась в 1998 году: он начал сниматься в фильмах, где главную роль играла его сестра («Джиа», «Адская кухня», «Соблазн», «Бал монстров»). Удивительно, но брату и сестре никогда не было трудно находиться на одной съемочной площадке. Согласитесь, не каждый способен проводить время с родственниками не только дома, но и на работе! Конечно, Джеймс не может сравниться в успехе со своей младшей сестрой, обладательницей многих престижных премий («Оскар», «Золотой глобус», «Премия Гильдии киноактеров США»), но брата и сестру связывают прекрасные отношения. Джеймс Хейвен часто сопровождает Анджелину Джоли в путешествиях, много времени проводит у нее дома и тесно общается со всеми ее детьми. Кстати, говорят, что именно из-за этого у Анджелины и Брэда частенько случались ссоры (Питту не нравилось, что в их браке всегда есть место кому-то третьему).

Близкие отношения родственников не раз служили поводом для слухов.

Анджелине и Джеймсу даже пришлось делать официальное заявление, что любовной связи между ними никогда не было. Скарлетт Йоханссон (33 года) и Хантер Йоханссон (33 года)

Фото: portal.picture-alliance.com Мало кто знает, что у Скарлетт Йоханссон есть брат-двойняшка Хантер. К тому же он тоже пробовал себя в качестве актера! Правда, с актерской карьерой у Хантера не сложилось. Он успел сняться только в двух картинах: в фильме «Воришки» 1996 года вместе со своей сестрой и в сериале «Развлечения сегодня вечером», где он сыграл самого себя. Несмотря на то что Хантер потерпел крах на актерском поприще, он стал успешным политиком и даже был участником предвыборной команды Барака Обамы . Хантер много занимается общественной деятельностью, о чем сообщает в своем «Инстаграме». Публикация от Hunter Johansson (@hunterjo) 13 Янв 2018 в 7:31 PST В социальные сети фотографии с сестрой Хантер практически не выкладывает.

Неудивительно, ведь у известной актрисы не так много времени для совместных фотосессий: ей постоянно поступают предложения о съемках. Личная жизнь у брата и сестры одинаково не сложилась. Насколько известно прессе, у Хантера нет возлюбленной и детей. А Скарлетт развелась со своим мужем, журналистом Роменом Дориаком в 2017 году и сейчас судится с ним за право единоличной опеки над дочерью Роуз (сейчас девочке 3,5 года). Мадонна (59 лет) и Кристофер Чикконе (57 лет)

Фото: www.legion-media.ru Мадонна — одна из самых влиятельных женщин-музыкантов, она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Сейчас она счастливая мама шестерых детей (Лурдес, 21 год, Рокко, 17 лет, Дэвид, 12 лет, Мерси, 12 лет, Стелла, 5 лет, Эстер, 5 лет). Однако самой Мадонне в детстве пришлось нелегко.

В семье звезды было помимо нее еще пятеро детей: четыре брата и одна сестра!

Два старших брата Мадонны стали наркоманами, Энтони Чикконе почти три года жил на улице из-за своего пристрастия к алкоголю и наркотикам. Младшему брату Кристоферу Чикконе, по всей видимости, не давала покоя популярность сестры, поэтому в 2008 году мужчина выпустил книгу про Мадонну. Она изобиловала подробностями личной жизни знаменитости и сильно навредила ее репутации. В начале карьерного пути певицы Кристофер всегда сопровождал ее в поездках. Мадонна даже дала брату работу! Например, он появился в клипе звезды Everybody (1982 год), а позже даже работал ее личным помощником, принимая участие в создании сценических образов звезды.

Но потом родственники решили прекратить деловые отношения.

После окончания карьеры агента Мадонны Кристофер начал заниматься дизайном домов звезд в Голливуде и попробовал себя в кино. Правда, популярности и востребованности он так нигде и не снискал. Бритни Спирс (36 лет) и Брайан Спирс (40 лет)

Фото: www.epa.eu; www.legion-media.ru Мировая слава пришла к Бритни Спирс, когда девушке было всего 19 лет. За всю карьеру исполнительница продала 200 миллионов своих пластинок, попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен продаж сингла за первую неделю в истории музыки и стала обладательницей «Грэмми». На протяжении всего пути рядом с Бритни находится ее старший брат Брайан. Он менеджер семьи Спирс и работает продюсером. Брат Бритни даже пробовал себя в качестве актера и снимался в фильмах, посвященных знаменитой сестре, «Я — Бритни Джин» и «Бритни Спирс: Суперхиты — моя прерогатива».

Может быть, брат знаменитости так и остался в тени своей сестры, но зато его личная жизнь обошлась без скандалов и интриг.

В 2009 году Брайан Спирс женился на возлюбленной Грасьелле Ривера и продолжает счастливо жить с ней. А вот Бритни пережила тяжелый развод с Кевином Федерлайном в 2006 году и даже на время потеряла опеку над детьми (сейчас Шону 12 лет, а Джейдену 11 лет). Правда, сейчас звезда, кажется, попрощалась с прошлым и счастлива в отношениях со спортсменом и моделью Сэмом Асгари. Эмма Уотсон (27 лет) и Алекс Уотсон (25 лет)

Фото: www.legion-media

Глядя на фотографии брата и сестры, невозможно отличить родственников! Алекс Уотсон — мужская копия своей сестры. Кажется, младший брат Эммы ничуть не завидует сестре, наоборот, относится к своему статусу «брата звезды» с юмором. Даже в своем профиле «Инстаграма» Алекс написал:

«Мое имя Алекс Уотсон. Я младший брат Эммы».

На самом деле, несмотря на то что Эмма Уотсон популярная актриса, звезда поттерианы и самая высокооплачиваемая актриса десятилетия по версии Книги рекордов Гиннесса, ее брат тоже добился определенных успехов. Алекс Уотсон пробовал себя в кино (он снимался в массовке « Гарри Поттера », сериале «Дерзкие и красивые», нескольких короткометражках), но известность ему принесла работа модели. Младший брат уже успел побыть лицом рекламной кампании Burberry в 2010 году. Брата и сестру связывают очень теплые отношения, они часто появляются вместе на различных мероприятиях. Кейт Миддлтон (36 лет), Пиппа Миддлтон (34 года) и Джеймс Миддлтон (31 год)

Фото: portal.picture-alliance.com; www.epa.eu Не только о жене принца Уильяма говорит вся пресса Великобритании, но и о ее сестре Пиппе и брате Джеймсе. Мы уже писали об отношениях Кейт и Пиппы Миддлтон. Хотя многие и считают, что Пиппа остается в тени своей старшей сестры, девушка делает все, чтобы этого не произошло. О младшей сестре Кейт регулярно пишут британские СМИ, она часто появляется на светских мероприятиях, ведет публичную жизнь, участвует в благотворительности, занимается спортом.

В личной жизни у Пиппы тоже все хорошо: в 2017 году она вышла замуж за менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюза, однако детей у пары пока нет.

И в этом плане Пиппа отстает от своей старшей сестры, матери двоих детей: сына Луи (4 года) и дочери Шарлотты (2 года). А сейчас герцогиня находится в положении и совсем скоро подарит Уильяму третьего ребенка (ходят слухи, что мальчика). А вот Джеймса Миддлтона нельзя назвать публичным человеком. Младший брат Кейт продолжил «праздничный» бизнес семьи Миддлтонов (Миддлтоны владеют агентством по организации вечеринок Party Pieces — прим. ред.) и открыл свое предприятие, специализирующееся на производстве десертов. В 2013 году Джеймс также занялся производством маршмеллоу.

Джеймса Миддлтона связывают теплые отношения со своими сестрами.

Он много времени проводит с Кейт и ее детьми, и, судя по снимкам папарацци, Джеймс просто обожает своих племянников. Долгое время он даже снимал квартиру вместе со своей сестрой Пиппой. Конечно, Джеймс гораздо менее популярен, чем его старшие сестры, но его это ничуть не смущает, о чем он рассказал в интервью Daily Mail

Я всегда был, что в школе, что сейчас, младшим братом Кейт и Пиппы. Скорее всего, это станет частью истории моей жизни. Но я Джеймс Миддлтон, и я очень горд быть младшим братом, ровно так же как и мои сестры горды, что я есть я.

В отличие от сестер, Джеймс не состоит в браке. Долгое время папарацци следили за развитием отношений Джеймса Миддлтона и телеведущей Донны Эйр, но в 2016 году пара распалась, и теперь младшего брата Кейт называют самым завидным женихом Великобритании. Фото: portal.picture-alliance.com; www.epa.eu Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!