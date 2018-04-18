Премьера на «России 1». Операция «Мухаббат»

23 апреля в 21.00 на канале «Россия 1» стартует многосерийный фильм «Операция „Мухаббат“». Это история о сильных чувствах и политических играх.

На дворе — 1984 год. СССР втянут в затянувшийся военный конфликт в Афганистане. «Холодная война» в разгаре. На этом фоне развивается история двух влюбленных — Мити и Ани. Им чуть за двадцать, и кажется, что впереди долгая и счастливая жизнь, но судьба распоряжается иначе и разлучает их. Родители Ани — диссиденты — решают эмигрировать в Америку. Митя остается в СССР, но он не намерен сдаваться и пытается найти возможность связаться с Аней.

Отец Мити — Федор Савельев — человек непростой, генерал разведки, советник генсека. И он активно выступает за вывод войск из Афганистана. США хотят продолжения войны и развала СССР. А потому они намерены дискредитировать Савельева. Любовь Мити и Ани им на руку, молодых людей можно использовать в большой игре. Разрабатывается операция под названием «Мухаббат». Агент американской разведки Джейн организует встречу ничего не подозревающих Мити и Ани в Кабуле. Оказавшись в Афганистане, влюбленные попадают в эпицентр опасных событий.

Название картины и ее суть и смысл прояснил Влад Ряшин , генеральный продюсер компании Star Media, снимавшей фильм:

— «Мухаббат» на фарси означает «любовь». И такое название операция получила не случайно. Главные герои Митя ( Илья Малаков ) и Аня ( Аглая Тарасова ) становятся объектами грандиозной шпионской игры ЦРУ и даже не догадываются об этом. Им предстоит пройти через множество испытаний, опасных приключений, узнать настоящую цену дружбы и предательства.

«Операция «Мухаббат»» — это шпионская драма, в которой тесно переплетаются любовь, дружба, ненависть, предательство, верность воинскому долгу — все те чувства, которые обостряются на войне. Кто выйдет победителем в этой истории, как она отразится на ходе афганской войны, будут ли Митя и Аня вместе, зрители узнают только в самом финале.

Ну а по мнению Андрея Анохина , продюсера компании Star Media, тема Афганистана как-то выпала из поля зрении кинематографистов. Но ведь это было очень тяжелый и довольно длительный период в истории страны!

— Когда-то мне казалось, что снять фильм про Великую Отечественную войну очень тяжело, прежде всего потому, что нет нужного реквизита. Оказалось, что фильм об афганской войне середины 80-х годов снимать еще сложнее. Вроде бы всего 30 лет прошло — а готового реквизита на складах нет, совсем! Все собирали сами. Теперь у Star Media хорошая база предметов и костюмов.