Прокатчиком «Гофманиады» «Союзмультфильма» стал Disney

Прокатчиком анимационного проекта «Союзмультфильма» «Гофманиада» стал Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing, сообщила пресс-служба российской киностудии.

«Прокатчиком мультипликационной ленты «Гофманиада» на территории России и стран СНГ выступит Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR)», — отмечается в сообщении студии.

Точная дата старта проката еще не определена.

«Гофманиада» — анимационный кукольный проект «Союзмультфильма», работа над которым продолжалась 15 лет. Каждая кукла в фильме выполнена вручную. Режиссер проекта — Станислав Соколов . Куклы выполнены по эскизам художника мирового уровня Михаила Шемякина

Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR) — совместное предприятие, учрежденное международными компаниями Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International для проката кинофильмов своих студий на территории России и СНГ, является одним из крупнейших прокатчиков на территории России.