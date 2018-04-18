Прокатчиком «Гофманиады» «Союзмультфильма» стал Disney 

Прокатчиком анимационного проекта «Союзмультфильма» «Гофманиада» стал Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing, сообщила пресс-служба российской киностудии.
«Прокатчиком мультипликационной ленты «Гофманиада» на территории России и стран СНГ выступит Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR)», — отмечается в сообщении студии.
«У российских киностудий есть позитивный опыт работы с Disney. Компания уже выступила дистрибьютором таких фильмов как «Рассказы» Михаила Сегала, «Звезда» Анны Меликян, «Коллектор» Алексея Красовского, «Хороший мальчик» Оксаны Карас, «Рай» Андрея Кончаловского, «Большой» Валерия Тодоровского, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Довлатов» Алексея Германа Младшего», — сообщила предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, слова которой приводит пресс-служба «Союзмультфильма».
Точная дата старта проката еще не определена.
«Гофманиада» — анимационный кукольный проект «Союзмультфильма», работа над которым продолжалась 15 лет. Каждая кукла в фильме выполнена вручную. Режиссер проекта — Станислав Соколов. Куклы выполнены по эскизам художника мирового уровня Михаила Шемякина.
Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR) — совместное предприятие, учрежденное международными компаниями Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International для проката кинофильмов своих студий на территории России и СНГ, является одним из крупнейших прокатчиков на территории России.