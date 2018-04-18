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Кошонин рассказал о неподобающем поведении мужа Климовой
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Кошонин рассказал о неподобающем поведении мужа Климовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно свой юбилей отметил Сергей Кошонин, который стал известен после выхода фильма «Интердевочка», где он сыграл водителя такси. Сейчас народный артист продолжает сниматься в кино и играть на сцене. На днях он дал интервью и поделился воспоминаниями о работе с известными актерами. Кошонин считает, что Елизавета Боярская «трудяга и красавица».
Он рассказал, что однажды играл с ней в спектакле «Сирано де Бержерак». Главную роль в постановке исполнял Сергей Безруков. В то же время его назначили руководителем Губернского театра. «Эта постановка уже к нему в репертуар перешла. На некоторое время он отдал главную роль Геле Месхи (мужу актрисы Екатерины Климовой. — прим. ред.). А потом Гелу быстро поменял, — поделился Кошонин.
»С Месхи случилась та же беда, что с теми, кто выходил на сцену неадекватным. Короче, снял его с роли за дело", — добавил он, намекнув, что актер выпивал, об этом сообщает EG.ru. Сам Кошонин никогда не употребляет спиртных напитков на работе. Напомним, что также Сергей Анатольевич известен своими ролями в таких картинах, как «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Литейный» и «Невский».
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