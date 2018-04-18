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Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм
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Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм 

Газета.Ru 2 часа назад
Стивен Спилберг экранизирует комикс DC comics о Черном ястребе, сообщает USA Today со ссылкой на заявление председателя студии Warner Bros. Тоби Эммериха.
Это первый фильм Спилберга о вселенной комиксов DC и его дебютный супергеройский фильм. Сценарием картины займется сценарист «Парка Юрского периода» и «Войны миров» Дэвид Кепп. Сюжет развернется вокруг главного героя картины Черного ястреба, который возглавляет группу пилотов-асов во время Второй мировой войны.
Когда выйдет новая лента, пока неизвестно.
Ранее Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кинематографа, чьи фильмы заработали в прокате более $10 млрд
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