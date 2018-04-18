Спилберг снимет свой первый супергеройский фильм

Стивен Спилберг экранизирует комикс DC comics о Черном ястребе, сообщает USA Today со ссылкой на заявление председателя студии Warner Bros. Тоби Эммериха.

Это первый фильм Спилберга о вселенной комиксов DC и его дебютный супергеройский фильм. Сценарием картины займется сценарист «Парка Юрского периода» и «Войны миров» Дэвид Кепп . Сюжет развернется вокруг главного героя картины Черного ястреба, который возглавляет группу пилотов-асов во время Второй мировой войны.

Когда выйдет новая лента, пока неизвестно.

Ранее Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кинематографа, чьи фильмы заработали в прокате более $10 млрд