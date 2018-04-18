Variety: Стивен Спилберг снимет картину про Чёрного ястреба из вселенной DC

Оригинальный комикс вышел в 1941 году.

Сразу несколько западных СМИ сообщили, что Стивен Спилберг снимет для Warner Bros. картину по киновселенной DC. Пресса не уточняет подписал ли Спилберг контракт или только ведёт переговоры, однако портал Variety пишет, что режиссёр и его студия Amblin Entertainment намерены заняться производством.

Комиксы «Чёрный ястреб» выходили с 1941 года под логотипом издания Quality Comics. Позже права на героя перешли к National Periodical Publications, которая потом превратилась в DC. Черный ястреб был польским пилотом-асом, который командовал собственным отрядом. Вместе Ястребы боролись с немецкими захватчиками.

Сценаристом киноадаптации выступит Дэвид Кепп , который работал над фильмами «Парк Юрского периода», «Путь Карлито», «Человек-паук» (2002) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Спилберг также выступит продюсером картины.

В 2019 году Спилберг планирует начать съёмки пятого «Индианы Джонса», в котором снимется Харрисон Форд — после этого фильма актёр завершит работу над франшизой.

Пока не известно, когда Warner Bros. собирается приступить к производству картины про Чёрного ястреба.

Последней на сегодняшний день картиной Спилберга остаётся фильм «Первому игроку приготовиться», который вышел в конце марта. Он собрал в мировом прокате 476 миллионов долларов, а бюджет, по данным разных источников составил от 100 до 200 миллионов долларов.

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