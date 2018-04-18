Ещё
Variety: Стивен Спилберг снимет картину про Чёрного ястреба из вселенной DC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Variety: Стивен Спилберг снимет картину про Чёрного ястреба из вселенной DC 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Оригинальный комикс вышел в 1941 году.
Сразу несколько западных СМИ сообщили, что Стивен Спилберг снимет для Warner Bros. картину по киновселенной DC. Пресса не уточняет подписал ли Спилберг контракт или только ведёт переговоры, однако портал Variety пишет, что режиссёр и его студия Amblin Entertainment намерены заняться производством.
Комиксы «Чёрный ястреб» выходили с 1941 года под логотипом издания Quality Comics. Позже права на героя перешли к National Periodical Publications, которая потом превратилась в DC. Черный ястреб был польским пилотом-асом, который командовал собственным отрядом. Вместе Ястребы боролись с немецкими захватчиками.
Сценаристом киноадаптации выступит Дэвид Кепп, который работал над фильмами «Парк Юрского периода», «Путь Карлито», «Человек-паук» (2002) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Спилберг также выступит продюсером картины.
В 2019 году Спилберг планирует начать съёмки пятого «Индианы Джонса», в котором снимется Харрисон Форд — после этого фильма актёр завершит работу над франшизой.
Пока не известно, когда Warner Bros. собирается приступить к производству картины про Чёрного ястреба.
Последней на сегодняшний день картиной Спилберга остаётся фильм «Первому игроку приготовиться», который вышел в конце марта. Он собрал в мировом прокате 476 миллионов долларов, а бюджет, по данным разных источников составил от 100 до 200 миллионов долларов.
#кино #dc
DTF.RU: последние новости
Джордж Р. Р. Мартин: «Больше всего я хотел бы вернуть Бессердечную в сериал» Рейтинги последнего эпизода сезона «Ходячих мертвецов» стали самыми низкими среди финалов с 2010 года Топ-7 фильмов про виртуальную реальность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино32
Самые странные факты об Иване Урганте10
Что стало с экс-участниками «Дома-2»1
Что стало с популярными группами и певцами 90-х25
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение