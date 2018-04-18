Фестиваль «Дух огня» перебрался в Москву и Санкт-Петербург

20-21 апреля в кинотеатрах «КАРО» жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть часть программы фестиваля «Дух Огня».

Как сообщает ugra-news, организаторы фестиваля еще в марте заявили о расширении границ «Духа огня». Так, после объявления лауреатов Центр документального кино в Москве с 6 по 9 марта показал самые яркие дебюты и премьеры мэтров мирового кинематографа.

В апреле в кинотеатрах «КАРО» пройдут показы конкурсной программой российских короткометражек 2018 года. Программа показов будет разбита на три блока. Авторами фильмов стали молодые режиссеры и студенты ВГИКа.

Напомним, что фестиваль завершил свою работу в Ханты-Мансийске 5 марта.