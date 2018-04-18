Конченные герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка

Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка», «Отель „Артемис“, а в конце презентации собравшимся показали целых 40 минут фильма „Такси 5“, а также анонсировали ленты „Убийца 2“, „Конченая“, „Шпион, который меня кинул“ и „Простая просьба“ по одноименному бестселлеру Дарси Белл.

Затем пошел блок только российского кино: „Ночная смена“, „Бабушка легкого поведения 2“, „Как я стал русским“ и „Временные трудности“. Посленюю ленту представил исполнитель главной роли Риналь Мухаметов , о чем мы вчера уже сообщали. А завершить эту часть доверили введению фильма „Гости“, новой мистической головоломки с Юрием Чурсиным в роли главного злодея.

Был представлен расширенный трейлер новой части „Миссии Невыполнима: Последствия“, а по новому переложению классического сюжета „Робин Гуд: Начало“ показали первый, специально собранный для кинорынка ролик.

Тизер еще одного, пока не очень понятно, российского проекта — „Только не они“ и ролик долгожданного новогоднего кинохита „Т-34“ завершили презентацию „Централ Партнершип“.

Затем право удивлять публику перешло к другому мейджору „Warner Bros. Pictures“ и „Каро Премьер“. Первое на чем они заострили внимание — „8 подруг Оушена“ про сестру героя Джорджа Клуни , которая решила не отставать от брата и тоже собрала группу идеальных грабительниц. После прокатчики порадовали заводным фильмом „Ты водишь!“. Это кино, основанное на реальных событиях, рассказывает о взрослых, заигравшихся в салочки.

»Мэг: Монстр глубины» поразит любителей 3D и IMAX технологий, а также порадует фанатов Джейсона Стэйтема . На этот раз отважный перевозчик будет сражаться не с двуногими хищниками, а с суровой доисторической акулой.

А «Маугли» Энди Серкиса расскажет классическую историю потерявшегося мальчика именно так, как этого хотел сам Киплинг. Семейная аудитория также будет захвачена осенью и втянута в анимационный проект «Смол фут» — подробности ленты пока не разглашаются. А завершил эту часть презентации трейлер долгожданной второй серии «Фантастических тварей» с подзаголовком «Преступление Грин-де-Вальда» — настоящий подарок для всех любителей вселенной Гарри Поттера

Дальше собравшимся увлеченно стали рассказывать про успехи вселенной DC. Продемонстрировали несколько роликов, как об экранизациях комиксов в целом, так и порадовали приветственными словами Галь-Чудо-Женщины-Гадот и Джейсона-Аквамена-Момоа. Главными же новостями здесь оказали официальные подтверждения начала работы над долгожданными проектами: «Корпусом Зеленых фонарей», «Темной лигой справедливости» и «Бэтгерл».

Кадр из фильма «История одного назначения»

Презентацию «Дисней» Мария Жигалова-Озкан начала с представления трех российских картин. Новой работы Дуни Смирновой «История одного назначения» про молодые годы Л. Н. Толстого, «Проигранного места» Надежды Михалковой и «Гофманиады», созданной студией «Союзмультфильм».

Еще одну версию о жизни Кристофера Робина Disney расскажет с помощью Юэна МакГрегора и разговаривающего медведя. «Щелкунчик и четыре королевства» уже вызывает огромный интерес из-за неординарного саундтрека аранжировки классической музыки П. И. Чайковского, да и актерский состав фильма приклекает внимание.

Продолжение «Мэри Поппинс» порадует зрителей на новогодних праздниках, как давно любимой всеми историей, так и музыкальными номерами, а еще и впечатляющим актерским составом, который возглавляет Эмили Блант