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Стивен Спилберг стал продюсером военного фильма по комиксам DC
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Стивен Спилберг стал продюсером военного фильма по комиксам DC 

Мир фантастики 2 часа назад
Фото: Мир фантастики
Легендарный постановщик Стивен Спилберг взошёл на борт утопающего корабля Расширенной вселенной DC. Спилберг выступит продюсером нового супергеройского фильма «Чёрный ястреб», сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий картины напишет Дэвид Кэпп, работавший вместе со Спилбергом над сюжетами «Войны миров», двух частей «Парка Юрского периода» и над последним фильмом про Индиану Джонса. Производством «Чёрного ястреба» займётся студия Спилберга Amblin Entertainment совместно с кинокомпанией Warner Bros.
Как сообщают источники западных СМИ, не исключено, что Спилберг сядет в режиссёрское кресло, но пока об этом рано говорить. Сейчас постановщик работает над пятой картиной про Индиану Джонса, а также задействован в ремейке «Вестсайдской истории». Мы невероятно горды совместным сотрудничеством со Стивеном Спилбергом над его последним хитом, и теперь очень взволнованы предстоящей работой над новой приключенческой картиной. Не можем дождаться того момента, когда представим всему миру «Чёрного ястреба».
Тоби Эммерих, руководитель отдела WB по кинопроизводству Чёрный ястреб — персонаж комиксов, который впервые появился в первом номере серии Military Comics (1941). Эту серию выпускало издательство Quality Comics, пока её не приобрело издательство DC в 1956-м. Одним из авторов серии значится легендарный Уилл Айснер — именно в его честь названа главная награда в сфере комиксов. Позже истории про Чёрного ястреба стали печатать в отдельной одноимённой серии.
Чёрный ястреб — польский военный по имени Януш Прохазка, который стал командиром первоклассных пилотов из стран, сражающихся с нацистами, или из стран, которых нацисты оккупировали. Его прозвище перешло и всей эскадрильи.
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