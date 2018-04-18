Стивен Спилберг стал продюсером военного фильма по комиксам DC

Сценарий картины напишет Дэвид Кэпп, работавший вместе со Спилбергом над сюжетами «Войны миров», двух частей «Парка Юрского периода» и над последним фильмом про Индиану Джонса. Производством «Чёрного ястреба» займётся студия Спилберга Amblin Entertainment совместно с кинокомпанией Warner Bros.

Как сообщают источники западных СМИ, не исключено, что Спилберг сядет в режиссёрское кресло, но пока об этом рано говорить. Сейчас постановщик работает над пятой картиной про Индиану Джонса, а также задействован в ремейке «Вестсайдской истории». Мы невероятно горды совместным сотрудничеством со Стивеном Спилбергом над его последним хитом, и теперь очень взволнованы предстоящей работой над новой приключенческой картиной. Не можем дождаться того момента, когда представим всему миру «Чёрного ястреба».

Тоби Эммерих, руководитель отдела WB по кинопроизводству Чёрный ястреб — персонаж комиксов, который впервые появился в первом номере серии Military Comics (1941). Эту серию выпускало издательство Quality Comics, пока её не приобрело издательство DC в 1956-м. Одним из авторов серии значится легендарный Уилл Айснер — именно в его честь названа главная награда в сфере комиксов. Позже истории про Чёрного ястреба стали печатать в отдельной одноимённой серии.

Чёрный ястреб — польский военный по имени Януш Прохазка, который стал командиром первоклассных пилотов из стран, сражающихся с нацистами, или из стран, которых нацисты оккупировали. Его прозвище перешло и всей эскадрильи.