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Стали известны имена членов жюри Каннского кинофестиваля
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Стали известны имена членов жюри Каннского кинофестиваля 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Также в состав жюри вошли певица из Республики Бурунди Хаджа Нин, режиссёр из Франции Робер Гедигян, актёр из Китая Чанг Чен, сценаристка из США Ава дюВерне.
19 мая наградят участников основного конкурса.
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