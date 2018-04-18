Фредерик Бегбедер сыграет в русской комедии

Съемки комедии проходят в Санкт-Петербурге. Сюжет строится вокруг детского писателя-интроверта Валентина Шубина, которому пришлось иметь дело с повышенным вниманием общества к его личности и книгам. Самого Шубина сыграет Алексей Гуськов . Автор бестселлера «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер приглашен на роль мецената, который должен убедить писателя снова начать писать книги.

Режиссер Красовский рассказывал, что персонаж Валентина Шубина напоминает ему Илью Обломова — мечтательного и вялого помещика из романа «Обломов» русского классика Ивана Гончарова

В сентябре прошлого года Фредерик Бегбедер не смог принять участие в работе жюри международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.